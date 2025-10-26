Han pasado más de 40 años desde el asesinato de John Lennon, pero su homicida, Mark David Chapman, reveló una importante noticia.

Durante una reciente audiencia en la prisión de Green Haven, en Nueva York, el responsable del crimen expuso nuevamente las razones que lo llevaron a acabar con la vida del músico.

Redes sociales Mark David Chapman, el asesino de John Lennon

¿Por qué Mark David Chapman mató a John Lennon?

Chapman, de 70 años, se enfrentó por decimocuarta vez a la Junta de Libertad Condicional, donde admitió que actuó motivado por un deseo de reconocimiento.

“Esto fue por mí y solo por mí. Quería ser alguien”, declaró ante los comisionados, según documentos revelados por el New York Post.

¿Cómo murió John Lennon?

El asesinato ocurrió la noche del 8 de diciembre de 1980, cuando Lennon regresaba a su residencia en el edificio Dakota. Chapman le disparó cuatro veces por la espalda después de haberle pedido horas antes que autografiara una copia del álbum Double Fantasy.

Redes Sociales John Lennon y Yoko Ono

Tras el ataque, permaneció en el lugar leyendo la novela El guardián entre el centeno, obra que alimentó su fanatismo y rechazo hacia quienes consideraba “farsantes”.

El tribunal volvió a negarle el beneficio de libertad al considerar que, pese a las disculpas dirigidas a Yoko Ono, sus familiares y los fanáticos, su remordimiento no parece profundo ni genuino.

- John Lennon estaba firmando autógrafos cerca de su casa en la ciudad de Nueva York. El tipo que está detrás de Lennon es Mark David Chapman, su asesino. Diez minutos después de que se tomó esta foto, Mark dispara y mata a Lennon. pic.twitter.com/NqJgpFUayT — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) November 28, 2023

“Este era un ser humano. No pensé en el sufrimiento que causaría. No me importó en ese momento”, dijo. Su próxima audiencia está programada para 2027.

Actualmente, Chapman cumple una condena de 20 años a cadena perpetua, pasa sus días leyendo la Biblia y practicando deporte dentro de la prisión y dice que ya no quiere ser famoso.