Sigue y se extiende la pelea mediática entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, reconocido en redes como ‘El Agropecuario’.

Paso a paso para preparar carimañolas en freidora de aire

Aida Victoria Merlano explicó los motivos de su separación de Juan David Tejada: “Ganaste que te aborrezca”

Esta es la lista completa de los ganadores en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Ahora, la expareja de la barranquillera hizo unas fuertes declaraciones en sus redes sociales como respuesta a las acusaciones.

Pero, recordemos que todo comenzó cuando Merlano reveló una captura de pantalla de una conversación con Tejada, en la que lo acusa de mostrarse agresivo frente al niño y asegura que no desea que él se acerque nuevamente al menor.

Instagram aidavictoriam Aida Victoria muestra pruebas de por qué se separó de Juan David

Días antes, Tejada aseguraba que la relación había terminado en buenos términos, pero su respuesta a los señalamientos cambió por completo el panorama.

El empresario publicó dos videos en los que critica directamente a Merlano y su comportamiento. Según él, la influenciadora suele menospreciar a quienes la rodean y, cuando alguien le resulta incómodo, busca perjudicarlo.

Incluso se refirió a las exparejas de Aída Victoria, afirmando que en todas sus rupturas ella convierte al otro en el “villano” de la historia, recordando así conflictos mediáticos pasados, como el que tuvo con el streamer Westcol.

Asimismo, Tejada, por su parte, indicó que no le permiten tener contacto con el menor y que, al intentar comunicarse, no obtiene respuesta. Dijo que esa situación lo deja en una posición desfavorable públicamente y lo hace ver como “un patán”.

También reconoció que ha perdido la calma en algunas discusiones, pero lo atribuyó al trato que recibe por parte de Merlano: “Sí, me he salido de la ropa con ella… pero porque ha sido extremadamente grosera”. Igualmente, Aida no ha respondido a la nueva versión del empresario.

Prima de Aida Merlano habló sobre la situación con ‘El Agropecuario’

En un video difundido en redes sociales, Katherine, familiar de Merlano aseguró que no se quedará callada mientras observa cómo se cuestiona a la influenciadora.

Según su versión, estuvo muy cerca de la pareja desde el nacimiento de Emiliano y conoce de primera mano la dinámica que llevó al fin de la relación.

La prima relató que durante el período posparto, Aída asumió casi por completo el cuidado del niño, acumulando noches sin dormir y agotamiento físico, mientras que Tejada habría optado por asistir a fiestas y viajes, mencionando incluso su participación en la Feria de las Flores en Medellín.

Para ella, este fue uno de los factores que deterioró la convivencia y que terminó por afectar emocionalmente a la influenciadora.

Otra de las polémicas que han circulado en redes tiene que ver con la comunicación entre ambos. Juan David afirmó que Merlano no le permite ver al bebé ni le contesta las llamadas; sin embargo, la prima lo desmintió.

Según explicó, sería Tejada quien deja los mensajes sin responder y evita el diálogo, especialmente desde que Aída le habría exigido el pago de un dinero prestado antes de la separación.