La noche del pasado jueves 23 de octubre las redes sociales viralizaron la controversia entre la relación de la influencer Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes sociales como el ‘Agropecuario’.

Y es que Aida Victoria subió un video para responderle a una seguidora que la criticó por, según ella, dejar a su bebé Emiliano, hijo de Juan David, para irse de fiesta.

Con su característico modo de contestar, la creadora de contenido barranquillera le explicó que ella no ha dejado a su hijo desamparado, incluso, desató polémica cuando explicó que ella es la que mantiene al niño sola.

Instagram aidavictoriam Aida Victoria narra la situación que vive con Juan David Tejada

Luego, de unas horas, el ‘Agropecuario’ apareció en su cuenta de Instagram con un mensaje: “Arriba hay un Dios que todo lo ve. Solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito que ella está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios que él se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre”.

Instagram jdt21_5 Mensaje de Juan David Tejada a Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano publicó conversación con Juan David Tejada: “Te atreviste a ponerte violento conmigo delante del niño”

Al parecer, según Aida, su expareja se habría ofendido porque comentó que no se hacía cargo de los gastos del bebé. Sin embargo, la influencer publicó parte de una conversación en la cual le explica las razones de su separación.

“En el momento que te atreviste a ponerte violento conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca”, dice un fragmento de la conversación.

Instagram aidavictoriam Aida Victoria muestra pruebas de por qué se separó de Juan David

Asimismo, indicó que solo hablaba con él porque le debe un dinero. “Si fuera para temas del niño no te hablo más nunca”. Después, Juan David publicó un audio donde Aida le explica que tiene que poner para la ropa del bebé y su coche.

Sin embargo, una vez más Aida Victoria le dice que ese audio es del dinero que le entró a él por pautas que ella le consiguió y que todos los pagos eran mitad y mitad. “Yo mantengo sola a mi hijo… Si alguien está echando mentiras eres tú porque dices que lo viste, pero llevas 20 días sin verlo".

Instagram: @aidavictoriam La influencer Aida Victoria Merlano y su pareja Juan David Tejada.

Para finalizar, la influencer afirmó que cuenta con los recursos para garantizar el bienestar del pequeño y que la presencia del padre no es indispensable si no cumple sus responsabilidades. “Muestra las pruebas que según tienes”