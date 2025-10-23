El reality ‘La casa de Alofoke 2’ está dando de qué hablar en las redes sociales con su segunda temporada, hecha en República Dominicana.

El programa está bajo la dirección de Santiago Matías, conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Alofoke’, y esta segunda temporada del popular reality promete ganar más público.

Lo más impresionante es que la hace con una inversión superior a los 2 millones de dólares, esta nueva entrega reúne a 20 figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales en un formato de convivencia que se transmitirá en tiempo real por YouTube.

El ganador de La casa de Alofoke 2 recibirá 4 millones de pesos dominicanos y una camioneta de lujo, mientras que uno de los seguidores del programa también podrá ganar un vehículo durante la emisión.

¿Dónde se graba ‘La casa de Alofoke 2’?

Los cibernautas pueden votar y participar activamente con sus comentarios. En esta temporada, el reality se graba en Atlántica Studios, un moderno complejo audiovisual ubicado en Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís.

Alofoke aseguró que el nuevo espacio supera ampliamente al de la primera temporada y reveló que planea postular el proyecto ante los Récords Guinness, ya que la edición anterior logró una de las transmisiones continuas más largas de YouTube en Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde ver ‘La casa de Alofoke 2’?

El programa se transmite en vivo las 24 horas del día a través del canal oficial Alofoke Radio Show en YouTube.

Esta segunda temporada comenzó el pasado lunes 20 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Colombia).

Durará 38 días consecutivos. El programa ha ganado seguidores en Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos.

¿Qué colombiana participa en ‘La casa de Alofoke 2’?

Entre los participantes destaca la artista urbana Valeria García Calle, conocida como ‘Valka’, quien lleva la bandera colombiana al reality.

Participantes de ‘La casa de Alofoke 2’