El programa ‘Buen día, Colombia’ dio a conocer la muerte de Édgar Prieto, cariñosamente apodado “Caballo”, quien durante años formó parte del equipo técnico del programa.

Durante la emisión del pasado miércoles 22 de octubre, los presentadores detuvieron la rutina habitual para rendirle homenaje a quien fue, según sus propias palabras, “el alma detrás de cámaras”.

Los presentadores recordaron al compañero que durante tanto tiempo aportó su energía, humor y compromiso a cada transmisión.

Canal RCN ‘Buen día, Colombia’ anunció la muerte de su técnico Édgar Prieto

El presentador Andrés López abrió el espacio de despedida con un mensaje: “Queremos rendir un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de nuestro programa. Partió dejándonos su sonrisa, su carisma y su excelente trabajo. Siempre lo recordaremos como Caballo”.

Asimismo, en el estudio proyectaron una fotografía de Prieto mientras los presentadores compartían anécdotas y recuerdos.

Por su parte, María Mercedes Ruiz tomó la palabra para expresar un mensaje de consuelo a la familia del camarógrafo: “Un abrazo para su familia y amigos. Gracias, Caballo, por tu cariño, tu profesionalismo y esas risas con las que siempre nos recibías. Descansa en paz”.

El homenaje también incluyó palabras de Orlando Liñán, quien destacó el impacto que la pérdida tuvo entre los camarógrafos y técnicos del canal: “Este también es un sentido pésame para todos los camarógrafos. Compartieron con él grandes momentos de trabajo y amistad que hoy quedan como un recuerdo muy valioso”.

¿De qué murió Édgar Prieto, de Buen día, Colombia?

En la emisión señalaron que Édgar Prieto había muerto el pasado 20 de octubre de un infarto fulminante. Al parecer, el técnico de 59 años, regresaba de unas vacaciones familiares.