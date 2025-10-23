El reconocido actor Luis Fernando Hoyos debió decirle adiós a las cocinas de MasterChef Celebrity tras enfrentar un duro reto de eliminación. El participante salió de la competencia tras presentar un plato que contenía una salsa salada y un salmón pasado de cocción.

Hoyos disputó su cupo entre los mejores nueve cocineros con Valentina, Michelle, Raúl, Pichingo. En esta oportunidad los concursantes debían impresionar a los jurados con la elaboración de un plato en 45 minutos en el que debían utilizar tan solo 8 tapas de pan.

En esta oportunidad, Valentina, Michelle, Raúl, Pichingo y Luisfer no recibieron ayuda del balcón, pues consideraron que debían demostrar sus conocimientos y ganarse el puesto en la siguiente etapa por sus propios méritos.

camilo leal /RCN Televisión

Tras 45 minutos de preparación, Valentina fue la primera en presentar su plato a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. Con el nombre “La basura de unos es el tesoro de otros”, el patillo fue elogiado por todos los jurados, destacando su sabor y la acertada elección de ingredientes.

Seguidamente fue el tuno de Michelle, con su “Bimbo a la romesco”, el cual también recibió comentarios positivos, especialmente por su emplatado; sin embargo, el pescado estaba un poco seco.

Luego Pichingo presentó su preparación que llevaba por nombre “René Higuita”, unos canelones o rollos en salsa de pollo y champiñón con los que conquistó a los jurados, a pesar de haber olvidado el nombre de la chef mexicana.

Raúl presentó “Tabata Bahamón”, un plato con buen sabor, pero muy criticado por su mala presentación.

Finalmente, Luis Fernando presentó “Tapas en las alturas”, un sándwich que se destacó por su sabor, pero que presentaba una serie de errores, como que el salmón estaba pasado de cocción y la salsa estaba demasiado salada, razón por la que los jurados determinaron que debía salir de la competencia.

Ahora el Top 9 quedó conformado por Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Pichingo, Patricia Grisales, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Carolina Sabino, quienes seguirán disputando un cupo a la gran final de MasterChef Celebrity.