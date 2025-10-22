El Ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, España, anunció la suspensión temporal de adopciones y acogidas de gatos negros durante la temporada de Halloween.

La restricción estará vigente del 1 de octubre al 10 de noviembre, según informó el Servicio de Bienestar Animal de la ciudad, con el objetivo de evitar rituales, supersticiones o comportamientos irresponsables que puedan poner en riesgo la integridad de estos animales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la disposición tiene un carácter preventivo y no discriminatorio, ya que busca proteger a los felinos de posibles agresiones o usos indebidos que suelen incrementarse durante esta festividad.

Pexels En ciudad de España prohibieron las adopciones de gatos negros durante Halloween

“Esta medida es temporal y se adopta para prevenir situaciones de peligro derivadas de mitos o prácticas inadecuadas”, señaló el ente municipal.

Además confirmó que en estas fechas aumentan las solicitudes de adopción de gatos negros, algo que ha despertado preocupación por posibles intenciones ocultas.

El concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, explicó al medio local Diari de Terrassa que el consistorio “no podía permanecer indiferente” ante una problemática que cada año genera inquietud.

En Terrassa, donde se calcula que viven alrededor de 9.800 gatos, las autoridades locales buscan con esta acción fomentar el respeto hacia los animales y desmontar creencias que asocian a los gatos negros con la mala suerte o la brujería.

pexels En Halloween aumentan las solicitudes de adopción de gatos negros,

Por eso, el Ayuntamiento espera concienciar a la población sobre la adopción responsable y garantizar que ningún gato sea víctima de supersticiones o actos crueles durante las celebraciones de Halloween.