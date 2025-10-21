En medio de una audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la creciente presencia del grupo terrorista Hezbollah en América Latina, el senador republicano Bernie Moreno lanzó fuertes críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al calificarlo de ser “pro-Hamás”.

Durante su intervención, Moreno cuestionó la postura del mandatario colombiano frente a organizaciones extremistas y aseguró que su posición podría estar facilitando la entrada de grupos como Hezbollah en América Latina y sus operaciones de narcotráfico en la región.

“La realidad es que cuando se permite la entrada de un grupo terrorista de Oriente Medio, sin duda es porque se simpatiza con la misma causa con la que ellos simpatizan”, expresó.

Noticia en desarrollo...