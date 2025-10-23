La astróloga reconocida en Latinoamérica Mhoni Vidente habló de lo que le depara el destino para los 12 signos del zodiaco este jueves 23 de octubre.

La pitonisa invita a que este jueves se pause, escuche y actué consciente. Señala que no todo necesita velocidad; a veces la clave está en la calidad del paso que das más que en la rapidez.

Aries

La paciencia y el equilibrio te darán ventaja hoy. En vez de lanzarte con todo, observa antes de actuar.

Tauro

Es un buen día para evaluar con calma tus recursos y prioridades. No fuerces lo que aún no ha madurado. La comunicación será clave.

Géminis

Tus ideas pueden tomar un nuevo mapa. Buen momento para expresarte, pero asegúrate de que lo que dices refleja lo que realmente piensas.

Cáncer

Tu mundo emocional está activo; puede que sientas la necesidad de recogerte o hacer introspección. Usa ese impulso con sabiduría.

Leo

Tu carisma se mantiene fuerte, pero hoy el reto es escuchar tanto como destacar. Permítete recibir tanto como dar.

Virgo

Tareas pendientes pueden emerger con ganas de ser resueltas. Aprovecha para ordenar lo que has estado posponiendo.

Libra

Un cambio poderoso se avecina: tal vez no lo veas aún del todo, pero el ambiente te invita a prepararte. Pausa y reflexiona.

Escorpio

La transformación te llama. Hoy puede quedar claro qué seguir y qué dejar atrás. Escucha tu intuición.

Sagitario

Tus emociones pueden subir de volumen: en lugar de evitarlas, obsérvalas y aprende de ellas. Esto te abre camino.

Capricornio

La disciplina sigue siendo tu aliada, pero recuerda que también necesitas descansar. Encontrarás mejor rendimiento si cuidas ambos lados.

Acuario

Tus ideas nuevas pueden captar atención hoy. Es momento de innovar, pero también de asegurarte de que tu base está firme.

Piscis

Hoy puedes sentir la necesidad de entrega o conexión profunda. Asegúrate de que esa entrega no vaya por encima de tu bienestar.