Suena a barrio y se presta para enamorar, pero también para descartar relaciones. Está hecho para todos los ambientes y estratos. Ese es La Galaxia, el nuevo álbum de Dj Jader Tremendo que fue presentado en la noche de este miércoles, 22 de octubre, en Barranquilla.

Su nombre de pila es Jader Enrique Peralta Martínez, pero es mejor conocido como ‘Dj Tremendo’, el que creció en el sector de El Reposo, empezó como reciclador en las populares calles de Cartagena y a partir de ahí forjó una experiencia que ahora está convirtiendo en éxitos dentro de la industria musical.

Por eso no olvida de dónde viene y usa su pasado como inspiración. Así lo sostuvo en la respuesta que le dio a EL HERALDO en las últimas horas, durante la rueda de prensa oficial, para explicar el significado del título de este trabajo discográfico.

“Yo me acerco siempre a mi barrio, donde nací, a las raíces, y allá es que me conecto. Entonces, llegando al combo, llegan los amigos míos de infancia, yo había lanzado, antes de lanzar, incluso, Los nuevos códigos, que fue el boom pasado, me salieron y me dijeron: ‘Mi hermano, definitivamente ya tú eres de otro planeta, tú eres un extraterrestre’. Y eso me quedó en la mente”.

Deivis López De izquierda a derecha: Twister, Jader Tremendo, Karlis Dawn y Dandy Bway en la rueda de prensa.

El Dj recordó que el álbum anterior era el que se iba a llamar La Galaxia, pero consideró que no había tanto tiempo para lanzarlo, porque requería de más marketing, “de más viajes”, por eso él y su equipo optaron porque fuera en este tiempo.

“Obviamente las cosas en el tiempo de Dios siempre son perfectas, mi hermano, y por eso le enganchamos a este La Galaxia, porque hacemos música de otro planeta”, expresó a este medio.

Con Mr. Black, Kevin Flórez y otros artistas

Precisamente La Galaxia es el segundo álbum desde que Jader incursionó en la faceta de cantante. Tiene 19 canciones y en él colaboran artistas de la talla de Mr. Black y Twister. También se encuentran: Juanda Caribe, Altafulla, Mc Car, Kevin Flórez, JotaL, Mickey Love, Zaider, Eddy Jay, Mc Koliwa, K2 La Para, Karlis Down, Young F, Dandy Bway, Raumir, entre otros.

El artista, involucrado en éxitos recientes de la champeta como La Brujita, El Parquecito y La Moza, reveló que este trabajo demandó seis meses de elaboración para los amantes del género.

Además, destacó la participación del barranquillero Altafulla, quien se animó a debutar en el mundo champetúo con el tema El Criticón.

Peralta destacó que reconoce a los amigos que lo ayudan a crecer y así se reflejó la noche anterior en la presentación del álbum ante los medios en JRr Boutique, norte de Barranquilla. Indicó que él no es el único protagonista de esta producción, por lo que estuvo acompañado de Twister, Karlis Down, Dandy Bway y Juanda Caribe.

“Aquí entran todos los factores y entra la visión como yo lo decía, Jader es un Dj que rompió los esquemas, que demostró que estar en la tarima de un picó es mucho más allá que un público, por decirlo así. Tuvo la visión de expandirse más, de volverse más allá y tocar la barrera y cruzarla hacia donde estamos nosotros, los artistas, que hacemos una puesta en escena diferente, que nos mostramos diferente, que nos movemos diferente”, resaltó Twister sobre la clave de trabajar en equipo con ‘El Tremendo’.

En La Galaxia, Twister aparece con Jader interpretando la canción titulada La Siguiente, que cuenta la historia de alguien que decide dejar atrás la relación sentimental, donde uno da más que otro.

Live concert y lanzamiento en Cartagena

Josefina Villarreal Con sus mezclas en vivo Jader ha llevado a muchos artistas a alcanzar la fama.

Dj Jader Tremendo precisó que son cinco canciones de este álbum que ya están siendo tendencia en las redes sociales y plataformas digitales, por lo que le agradeció a sus seguidores y a los barranquilleros que ya lo están escuchando.

“Es mi segundo hijo musical, ganándose el puesto de mi corazón como el pechichón, porque la verdad es que me dio bastante cacao, mi hermano, quería nacer antes de tiempo, que después, que no sé qué, eso fue como un hijo así tal cual, mi hermanito. Uno siempre las valora demasiado, así que esto es como un hijo más, un hijo pechichón. Ahora mismo lo estamos paseando por todos lados, para mostrarle a la gente lo lindo que es este ‘pelao’ (álbum)”, contó.

La producción, que estuvo a cargo de Yander ‘The Producer’, Leo Dam, Mauro ‘El que produce’, cuenta con un live concert oficial que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

Dj Jader Tremendo y sus amigos lanzarán oficialmente el trabajo discográfico La Galaxia el próximo sábado 1° de noviembre en la monumental Plaza de Toros de Cartagena, para cantarle a su gente lo nuevo de la champeta, la de sus raíces, la del barrio.