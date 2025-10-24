Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida fueron los grandes ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que se llevó a cabo este jueves 23 de octubre. El Conejo Malo se quedó con 11 galardones y recibió de manos de la icónica Rita Moreno el premio Billboard Top Latin Artist del siglo XXI durante la gala realizada en Miami.
“Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí”, expresó el artista, quien también ganó, el Latin Billboard al Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, entre otros.
“Creo que todos, Rauw, Peso, Karol, Fuerza Régida, estamos haciendo algo increíble; es un trabajo que todos estamos haciendo. Estamos continuando un trabajo que muchos artistas, Elvis (Crespo), Toño (Rosario), Wisin, Yankee y muchos más, vienen haciendo desde hace muchos años y que nos abrieron las puertas”, agregó Bad Bunny antes de decir, entre risas, que se ha pasado la gala jugando dominó detrás del escenario.
La segunda más premiada fue Karol G, quien no solo se vio emocionadísima cada vez que subió al escenario a recibir un premio, sino que bailó y cantó como una fan más durante la ceremonia en la que actuaron Ozuna, Daddy Yankee, Netón Vega, Oscar Maydon, Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Olga Tañón, entre otros.
“Me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme”, expresó La Bichota, quien recibió seis premios, entre ellos “Hot Latin Songs” Artista del Año Femenina.
Fuerza Regida obtuvo cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y dos por su éxito “Tu boda” junto a Oscar Maydon, reconocido como Canción Regional Mexicana del Año y “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año.
“Estamos muy orgullosos porque le metemos mucho esfuerzo a esto. Le metemos sangre, sudor, lágrimas”, dijo a EFE Khrystian Ramos, uno de los integrantes de Fuerza Régida.
La lista completa de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
CATEGORÍA DE ARTISTAS
Artista del Año
- GANADOR: Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- GANADOR: Netón Vega
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- GANADOR: Shakira
Artista Crossover del Año
- Ayra Starr
- GANADOR: Benny Blanco
- Bruno Mars
- ROSÉ
- Rvssian
- Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
- GANADOR: Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
CATEGORÍA DE CANCIONES
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- GANADOR: Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- GANADORA: Karol G
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- GANADORES: Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- The Marias
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- GANADOR: Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Natti Natasha, “Desde Hoy”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Shakira, “Soltera”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- GANADOR: Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Ventas
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
Canción del Año, Streaming
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
“Top Latin Album” del Año
- GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- GANADOR: Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- GANADORA: Karol G
- Shakira
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- GANADORES: Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- GANADOR: Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA LATIN POP
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- GANADAROA: Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Morat
- GANADORES: Maná
- Sin Bandera
Canción “Latin Pop” del Año
- Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”
- Maluma, “Cosas Pendientes”
- Rauw Alejandro, “Carita Linda”
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
- GANADORA: Shakira, “Soltera”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol Labels Group
- GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
- Álbum “Latin Pop” del Año
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- GANADOR: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo, Buenas Noches
“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
- Insterscope Capitol Labels Group
- GANADOR: Sony Music Latin
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORÍA TROPICAL
Artista Tropical del Año, Solista
- Elvis Crespo
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- GANADOR: Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- GANADORES: Aventura
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
- GANADORA: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- Grupo Frontera
- Insterscope Capitol Labels Group
- Rimas
- GANADOR: Sony Music Latin
- Warner Latina
Álbum Tropical del Año
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
- Natti Natasha, En Amargue
- Prince Royce, Eterno
- GANADOR: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
- Discos Fuentes
- GANADOR: Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Ivan Cornejo
- Junior H
- Netón Vega
- GANADOR: Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- GANADORES: Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
- GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Socios
- Sony Music Latin
- GANADOR: Universal Music Latin Entertainment
Álbum Regional Mexicano del Año
- Fuerza Regida, 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo, Mirada
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- GANADOR: Tito Double P, Incómodo
“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
- GANADOR: Double P Records
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORÍAS LATIN RHYTHM
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- GANADOR: Bad Bunny
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Alexis & Fido
- GANADORES: Baby Rasta & Gringo
- J-King & Maximan
- Jowell & Randy
- Mambo Kingz
Canción “Latin Rhythm” del Año
- GANADOR: Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- GANADOR: Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Latin Rhythm” del Año
- GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- FloyyMenor, El Comienzo
- Karol G, Tropicoqueta
- Omar Courtz, Primera Musa
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- GANADOR: Rimas
- Sony Music Latin
- United Masters
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- Jorsshh
- GANADOR: Netón Vega
- Roberto “La Paciencia”
Editorial del Año
- Downtown DMP Songs,BMI
- Josa Publishing,BMI
- Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
- GANADOR: Street Mob Publishing,BMI
- Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI
Corporación Editorial del Año
- Downtown Music Publishing
- Rimas Entertainment
- GANADOR: Sony Music Publishing
- Universal Music
- Warner Chappell Music
Productor del Año
- GANADOR: Ernesto “Neto” Fernández
- JOP
- MAG
- Roberto “La Paciencia”
- Tito Double P