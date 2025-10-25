¿Comer perros calientes después de salir de su boda eclesiástica? Claro que sí. En Venezuela, una pareja de recién casados antes de ir a su fiesta de celebración se dirigió a un típico carro de perros calientes callejero caraqueño para degustar unos llamados “asquerositos”.

El video que se hizo viral rápidamente en redes sociales, muestra a los esposos todavía con sus atuendos nupciales, ella con su vestido blanco y él con esmoquin, degustando el popular plato mientras ríen y conversan con quienes estaban en el lugar grabando.

La novia, llamada Paola, explicó en su cuenta de TikTok, que luego de salir de la iglesia tenían mucha hambre y le dijo a su esposo: “Amor, tengo hambre. Y me respondió: vamos a comer perro. Tuvimos nuestra fiesta, pero antes comimos”.

TikTok paolahd22 Pareja de recién casados comiendo perros calientes en Caracas

La escena causó un revuelo en las redes sociales, pues los cibernautas señalaban que era una pareja muy sencilla y despreocupada. “Hay hambre. Nos vamos a comer un perro caliente sencillito”, dice la esposa en medio de las risas.

Mientras que el esposo también comenta: “Un perrito también, sencillito, para aguantar”. En su cuenta de TikTok, Paola le agradeció a la vida por vivir este tipo de momentos.

TikTok Video viral de los recién casados comiendo perros calientes en Venezuela

“Recomiendo no saltarse está etapa tan hermosa. Es lo mejor con la persona indicada, soy muy afortunada de tenerte como esposo. Lo ideal en la vida es romper estereotipos, ¿por qué aparentar cosas que no somos? Rompamos el hielo y seamos felices. Nosotros fuimos felices comiendo perros antes de irnos a nuestra fiesta”, escribió.

@paolahd22 Recomiendo no saltarse está etapa tan hermosa es lo mejor con la persona indicada, soy muy afortunada de tenerte como esposo 😘🥰 pd : salimos de la iglesia y le dije amor tengo hambre y me dijo bueno vamos a comer perro 🤣🤣 Y obviamente tuvimos nuestra fiesta y antes de irnos comimos 😁 #comparte #videoviral #perrocaliente #esposos #bodas ♬ sonido original - paola🌻🌻

Cientos de comentarios emotivos le dejaron los cibernautas en el video publicado: “Esa es mi sobrina sencilla y humilde, Dios te bendiga te quiero mucho”, “Yo sé los hubiese brindado eso nunca pasa ver unos novios así”, “Excelente decisión amiga porque barriga llena corazón contento” y “Encontró a una mujer de las buenas que no ve el lujo sino la intención y el compartir juntos”.

@sjadiario Video de recién casados comiendo perro caliente se vuelve viral en redes sociales Un video espontáneo ha conquistado las redes sociales: una pareja de recién casados fue captada celebrando su unión de una manera poco convencional pero profundamente emotiva, comiéndose un perro caliente en la esquina de la iglesia donde acababan de casarse. El momento fue grabado por otra pareja que pasaba en su vehículo y, con instinto periodístico, decidió registrar la escena. Lo que algunos podrían considerar “chabacano” o “tierruo” se ha convertido en un símbolo de autenticidad y amor sin poses, generando miles de reacciones y compartidos en plataformas como Instagram, TikTok y X. Aunque no se ha confirmado el lugar exacto, muchos usuarios aseguran que ocurrió en Caracas. Lo cierto es que el clip ha tocado fibras por su sencillez y ternura, mostrando que la felicidad puede encontrarse en los gestos más cotidianos. “Este video es puro, único, digno de hacerse viral”, comentan internautas que celebran la espontaneidad de los protagonistas, quienes sin saberlo, han dejado una huella imborrable en el corazón digital de Venezuela. Video Cortesía ♬ sonido original - San Joaquin A Diario

Igualmente, la novia del video sigue compartiendo en sus redes sociales, momentos de su boda y algunos videos que grabaron los transeúntes que ese día los vieron.