La esperada quinta temporada de Emily en Paris ya tiene tráiler oficial, y revela que el destino principal de su protagonista será Roma, además de París.

La serie, protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, se lanzará el 18 de diciembre en Netflix. Tras las temporadas ambientadas principalmente en París, esta nueva entrega expande la trama trasladará a Emily al corazón de Italia.

Nuevas ciudades, el mismo encanto. 🇮🇹✨

Emily en París vuelve el 18 de diciembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/eh1C2JNBEF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 22, 2025

El creador Darren Star lo describe como “una historia de dos ciudades”. El rodaje ya incluye escenarios icónicos como Roma, y las primeras imágenes muestran a Emily recorriendo la Fontana di Trevi, el Coliseo y otros rincones que prometen cambiar su vida laboral y sentimental.

Además, Emily Cooper asume un nuevo rol al frente de la oficina romana de su empresa de marketing, lo que desencadena una serie de conflictos.

En el frente romántico, aparece un nuevo personaje, Eugenio Franceschini como Marcello, un empresario italiano que pondrá a Emily ante dilemas amorosos y profesionales.

Asimismo, se observa una fusión entre la elegancia parisina que la caracteriza y la sofisticación italiana. Se espera la presencia de diseños de alta costura y marcas de lujo para reflejar este nuevo ciclo en su vida.

Los seguidores esperan para conocer cómo terminará su relación con Gabriel interpretado por Lucas Bravo y Alfie, interpretado por Lucien Laviscount, dos personajes fundamentales de las temporadas anteriores.