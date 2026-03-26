El auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines, Eric Fernando Gutiérrez Molina, de origen salvadoreño, fue reportado como desaparecido por sus familiares, pues completa más de cuatro días que no se tiene pista de su paradero tras su llegada a Medellín.

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Se conoció que Gutiérrez Molina llegó a la capital antioqueña el pasado fin de semana a través de un vuelo comercial hasta el aeropuerto José María Córdova. Tras su arribo decidió salir con a compartir con unos compañeros durante la noche del sábado 21 de marzo en el sector El Poblado; sin embargo, desde la madrugada del domingo 22 de marzo amigos y familiares no se han logrado contactar con él.

“No sabemos dónde está ni qué pudo haber pasado. Puede estar desorientado o en algún lugar de la ciudad sin posibilidad de comunicarse”, indicó el familiar.

De acuerdo con información divulgada por ‘la FM’, Gutiérrez Molina se encontraba con sus amigos en una discoteca cuando fueron abordados por un hombre que se presentó como conocedor del turismo local y les ofreció llevarlos a otro lugar.

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Al parecer, Fernando en compañía de una mujer y otro hombre se trasladaron a otro establecimiento ubicado en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Las autoridades indicaron que después de salir de este último lugar cuando se perdió todo rastro de Fernando. Además, se conoció que la mujer que lo acompañaba logró regresar al hotel en que se hospedaban, pero se encontraba desorientada por lo que se requirió acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud.

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Se conoció que la última ubicación arrojada por su teléfono celular apunta al barrio Laureles, cerca de un alojamiento conocido como “81 Living”.

Sobre este caso, Manuel Villa, secretario de Seguridad indicó que el salvadoreño habría sido engañado para drogarlo y robarlo.

“Ya se tienen avances importantes dentro de la investigación, personas identificadas que estuvieron con ellos, vehículos utilizados, celulares utilizados, e información que por ahora permite concluir que efectivamente se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”, dijo Manuel Villa, secretario de Seguridad.

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Las autoridades adelantas investigaciones y análisis de cámaras de seguridad para dar con el paradero de Fernando Gutiérrez y conocer que sucedió durante la madrugada del pasado domingo.

Por su parte, las autoridades establecieron contacto con la Embajada de Estados Unidos para coordinar acciones frente al caso.

Los familiares del joven se encuentran en Colombia para acompañar las labores de búsqueda.