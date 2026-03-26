La aerolínea de bajo costo Wingo anunció la apertura de dos nuevas rutas internacionales desde Medellín de forma directa con Ciudad de Guatemala y Montego Bay.

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La compañía informó que alcanzó un total de 10 destinos internacionales operados desde Medellín, siendo además la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos hacia estos dos destinos desde la ciudad.

Asimismo, señalaron que durante 2025, cerca del 35 % de los pasajeros transportados por la aerolínea han tenido como origen o destino Medellín, lo que representa aproximadamente 1,2 millones de viajeros.

Pexels Wingo tendrá un vuelo directo de Medellín a Guatemala

Desde la compañía destacaron que estas nuevas rutas responden al creciente interés de los viajeros por destinos internacionales accesibles y sin escalas.

¿Cuándo será el primer vuelo de Medellín a Ciudad de Guatemala por Wingo?

La ruta entre Medellín y Ciudad de Guatemala comenzará a operar el próximo 25 de junio, con tres frecuencias semanales programadas para los días martes, jueves y sábados.

Con esta conexión, se pondrán a disposición más de 30.000 sillas al año, facilitando el acceso a uno de los destinos más atractivos de Centroamérica.

Wingo La ruta entre Medellín y Ciudad de Guatemala comenzará a operar el próximo 25 de junio, con tres frecuencias semanales programadas para los días martes, jueves y sábados.

¿Cuánto costará el vuelo de Medellín a Ciudad de Guatemala por Wingo?

En cuanto al costo, los tiquetes estarán disponibles desde 108 dólares por trayecto, incluyendo tasas e impuestos.

¿Cuánto costará el vuelo de conexión entre Medellín y Montego Bay?

Por otro lado, la conexión entre Medellín y Montego Bay iniciará el 23 de junio y contará con la misma frecuencia semanal: martes, jueves y sábados. Este destino en el Caribe ha despertado un interés creciente entre los viajeros colombianos en los últimos años.

Los precios para esta ruta partirán desde 159 dólares por trayecto, también con impuestos incluidos.