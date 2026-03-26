El Ejército Nacional informó por medio de un comunicado que en la noche de este miércoles 25 de marzo se registró un atentado con explosivos en contra de una unidad militar cerca de Cúcuta, Norte de Santander.

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“En la noche del miércoles 25 de marzo, hacia las 11:40 p. m., se registró la activación de un artefacto explosivo contra tropas del Batallón de Artillería N.° 30 Batalla de Cúcuta, cuando se movilizaban sobre el anillo vial occidental de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander", se lee en el comunicado del Ejército.

En el acto los soldados resultaron ilesos, pero cinco de ellos, incluido el conductor, presentan afectaciones por aturdimiento debido a la onda explosiva y fueron trasladados a un centro médico para su valoración, donde se reportan estables.

“El Comando de la Trigésima Brigada rechaza este acto terrorista, presuntamente perpetrado por integrantes del Frente de Guerra Urbano del grupo armado organizado ELN, en retaliación a la ofensiva sostenida por las tropas en esta zona del país”, se lee en lo manifestado por el Ejército.

También informó el Comando de la Trigésima Brigada las tropas activaron los protocolos operacionales y aseguraron el área con el fin de prevenir nuevas afectaciones que pongan en riesgo la integridad de la población civil.

“Se reitera la invitación a la comunidad para informar cualquier hecho sospechoso a través de las líneas 107 y 147, que permita contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados que insisten en perturbar la tranquilidad de los habitantes del nororiente del país”, finaliza el escrito.