El actual fenómeno climático de La Niña, ligado en general a temperaturas más bajas en buena parte del planeta, podría terminar en los próximos meses para dar paso a una fase neutral que más adelante podría variar hacia El Niño, asociado a un clima más cálido, anticipó la Organización Meteorológica Mundial.

Según indicó en un comunicado este martes la agencia meteorológica de la ONU, la probabilidad del fin de La Niña y el paso a condiciones neutrales es del 60 % en el periodo marzo-mayo, porcentaje que subirá al 70 % en abril-junio.

Por otro lado, la probabilidad de que llegue el fenómeno de El Niño irá en aumento hasta ser del 40 % en mayo-julio, mientras que es difícil establecer predicciones más exactas a más largo plazo, según la organización.

El Niño va acompañado del calentamiento a gran escala de las temperaturas en la superficie del océano Pacífico ecuatorial central y oriental, acompañado de cambios en la circulación atmosférica tropical, que por lo general tiene efectos opuestos a los de La Niña.

El último Niño, en 2023-2024, fue uno de los más fuertes registrados y desempeñó un importante papel en las temperaturas récord que se registraron en esos años, recordó en el comunicado la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo.

La agencia recuerda que el ciclo Niña-fase neutra-Niño se produce en un contexto más amplio de cambio climático inducido por el ser humano, que en general está elevando las temperaturas globales a largo plazo, agravando los fenómenos extremos e impactando en los patrones estacionales de lluvias y temperaturas.