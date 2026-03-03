La Embajada de Estados Unidos en Pakistán anunció este lunes la cancelación de todas las citas de visado hasta el viernes, medida que también afecta a los consulados de Lahore y Karachi, tras incidentes violentos en protesta por los ataques aéreos de EE. UU. e Israel contra Irán.

Le puede interesar: Arabia Saudí confirma un ataque con drones contra la embajada de EE. UU. en Riad

Las autoridades estadounidenses informaron, por medio de su sitio oficial, que la decisión se tomó luego de que multitudes intentaran irrumpir en el consulado de Karachi el pasado domingo, en el marco de una ola de manifestaciones en distintas ciudades del país.

Según informes locales, al menos 22 personas perdieron la vida durante las protestas, que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y bloqueos en calles principales de Islamabad, Karachi y Lahore.

Vea aquí: Irán niega que fuese a atacar primero a Estados Unidos tras acusaciones de Rubio

La embajada instó a sus ciudadanos a extremar precauciones y evitar aglomeraciones, mientras que el gobierno pakistaní reforzó la seguridad alrededor de las instalaciones diplomáticas estadounidenses, en un intento de prevenir nuevos episodios de violencia.

Estados Unidos ha tenido que tomar medidas de prevención en sus sedes en otros países, como la alerta emitida en 14 países de Oriente Medio que pide a sus ciudadanos abandonar la zona mientras existan vuelos comerciales.

Lea también: Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por “graves riesgos”

Esta alerta está vigente para países como Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania, Yemen, entre otros.

Durante la noche de este lunes, Irán ha atacado diversos objetivos en Israel, así como la embajada estadounidense de Riad, en el reino de Arabia Saudí.