Dotación de material didáctico en los jardines y unidades de servicio del sector; mejoramiento de ambientes educativos, y realización de procesos de acompañamiento pedagógico son algunas de las acciones que han emprendido la Fundación Santo Domingo y la Fundación Tiempo Feliz en el Megabarrio de Villas de San Pablo.

Por medio del programa Fortalecimiento a Cuidadores, han logrado beneficiar a más de 500 niños y niñas, quienes actualmente cuentan con espacios diseñados para la exploración, el juego, la creatividad y la convivencia con sentido pedagógico y afectivo.

Asimismo, cuentan con entornos protectores, estimulantes y pedagógicamente significativos, que reconocen el ambiente como un eje fundamental en los procesos de aprendizaje e impactan directamente la experiencia cotidiana de la infancia y el trabajo de las agentes educativas, quienes participan activamente en cada etapa del proceso.

“En la Fundación Santo Domingo trabajamos por la calidad educativa de la primera infancia. Con este programa hemos logrado grandes resultados impactando a cientos de familias y agentes educativas que hoy cuentan con herramientas que promueven el bienestar y la calidad de vida de los niños y niñas del Megabarrio. Esto es posible gracias al trabajo con aliados expertos que nos apoyan en el proceso de construcción de un territorio con más oportunidades para las familias”, afirmó Sandra Romero, gerente del Megabarrio Villas de San Pablo.

El programa cuenta con cinco componentes claves para su intervención en la comunidad, entre los cuales figuran el acompañamiento pedagógico a las agentes educativas; intervención de ambiente y adecuación de espacios; entrega de dotación educativa y material pedagógico; participación activa de artistas y profesionales del programa, y embellecimiento y mejora de áreas de aprendizaje.

Transformación de ambientes educativos

Por el trabajo coordinado entre agentes educativas, artistas y el equipo pedagógico, se intervinieron 9 unidades educativas que quedaron remodeladas y dotadas con materiales pedagógicos, se transformaron 8 ambientes y se contó con el compromiso del 100% de las docentes vinculadas al programa.

“Para nosotros en la Fundación Tiempo Feliz, el ambiente es el ‘tercer maestro’. Al transformar estos espacios en Villas de San Pablo, no solo estamos pintando paredes o entregando materiales; estamos creando ecosistemas de aprendizaje donde el niño es el verdadero protagonista. Nuestra meta es que cada rincón invite a la exploración y al asombro, demostrando que la educación de alta calidad es el camino más directo hacia la equidad social”, mencionó Diana Peláez, directora de la Fundación Tiempo Feliz.

Parte de la dotación entregada entre 2024 y 2025 fueron cajas plásticas, cuentos, títeres, maracas, panderetas, teatrino en madera, parlante, carpas para niños, hula hula, kit de entrenamiento deportivo, pintura para paredes, útiles escolare, entre otros elementos que facilitan el favorecen la labor educativa de las docentes.

“Ser parte del programa ha sido una experiencia transformadora para mí como docente. He aprendido nuevas estrategias para acompañar mejor a mis niños y niñas, entendiendo sus emociones, sus ritmos y sus formas de aprender. Hoy me siento más preparada, más segura y más conectada con mi labor. Este proceso no solo ha fortalecido mis habilidades: también ha renovado mi motivación y mis ganas de seguir aportando al desarrollo integral de la primera infancia en nuestra comunidad.”, aseguró Carmen Pedroza, maestra del Megabarrio Villas de San Pablo.

Indicaron que, durante el año 2026, se continuarán fortaleciendo los espacios dirigidos a la atención integral de los niños y niñas de educación inicial, garantizando procesos de calidad orientados al desarrollo de la primera infancia.

De manera complementaria, informaron que se continuará con el acompañamiento y la formación a las familias, reconociendo su papel fundamental en la garantía de derechos y en la construcción de entornos protectores.

Asimismo, mencionaron que durante este año se proyecta consolidar la red comunitaria en el territorio, articulando actores claves que contribuyan a la protección integral de los derechos de la primera infancia en el Megabarrio Villas de San Pablo.