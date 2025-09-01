La princesa Leonor, heredera del trono de España, comienza este lunes la última etapa de su formación militar con su entrada en la Academia General del Aire, tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada.

Leonor de Borbón (2005), que viajó a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia, sureste) acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se preparará junto a 74 compañeros en su formación aeronáutica para poder ponerse a los mandos de uno de los aviones en los que se instruye a los alumnos.

La princesa, tras saludar a los mandos y los mandos de la Academia y firmar en el libro de honor, se vistió el mono de vuelo para subir al avión Pilatos C-21 en el que se formará junto al resto de alumnos el próximo curso.

“Con ganas de aprender, pero poco a poco”, dijo la heredera española a los periodistas antes de entrar en la cabina de la aeronave a la pregunta de si le imponía volar.

La primogénita del rey Felipe VI seguirá un plan de estudios ya estipulado, que comenzará con un mes de enseñanza teórica y unas 50 horas de entrenamiento en un simulador, antes de poder subirse al Pilatus C-21, las nuevas aeronaves de la academia.

La princesa seguirá un plan de instrucción aeronáutica, exactamente igual al del resto de alumnos, en los simuladores, que proporcionan una experiencia de vuelo muy parecida a la real y en una cabina idéntica a la del avión.

Por el momento, la heredera de la Corona española conocerá este lunes a los 74 compañeros -60 hombres y 14 mujeres- con los que compartirá un curso en el que será una alumna más, igual que lo fue en la Academia General Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza (norte) y en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra, noroeste).

Leonor de Borbón finalizará su formación militar el próximo mes de julio de 2026 en dicha Academia al igual que 38 años antes hizo su padre el rey, entonces príncipe Felipe, quien concluyó, de la misma forma que lo hará su hija mayor, los tres años de instrucción en las Fuerzas Armadas antes de comenzar su formación académica.