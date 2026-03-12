Un golpe a la estructura del Clan del Golfo que delinque en el municipio de Los Palmitos, en el departamento de Sucre, propinaron la Policía y la Armada Nacional al aprehender a uno de sus señalados integrantes.

Se trata de Jesús David Peña Gil, conocido con los alias de ‘Carita’ o ‘Pedro’, y a quien los uniformados ubicaron, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio, en el corregimiento El Coley, zona rural de Los Palmitos.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial en Sucre “este individuo tendría una trayectoria criminal aproximada de tres años al interior del GAO Clan del Golfo”.

Durante este tiempo, dice la Policía, que ‘Carita’ o ‘Pedro’ “se ha desempeñado como ‘punto’ en el municipio de San Benito Abad y sectores aledaños, donde presuntamente se encargaba de identificar y ubicar posibles víctimas para el cobro de extorsiones, entre ellas ganaderos, finqueros, agricultores, comerciantes y estaciones de servicio”.

Así mismo la autoridad estableció que “habría participado como integrante urbano apoyando acciones de intimidación contra víctimas del delito de extorsión en el municipio de San Benito y su corregimiento Santiago Apóstol, en Sucre”.

El capturado está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.