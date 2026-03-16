El magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en rueda de prensa este lunes 16 de marzo, dio a conocer cómo van los procesos de escrutinios de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

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El dirigente dio un mensaje de tranquilidad, asegurando que el proceso ha avanzado de forma normal, con reclamaciones “normales” de este tipo de procesos. Aseveró que las diferencias (en votos) han sido muy mínimas.

“Estamos avanzando con los delegados de la Registraduría, nuestros delegados en todos los departamentos tienen instrucciones claras. Hemos avanzado muy rápido. La idea es que ustedes (medios de comunicación) nos acompañen en el proceso, que sean garantes). Mientras más ojos tengamos el proceso será de mayor tranquilidad para ustedes”, dijo.

Agregó: “El proceso ha sido transparente y estamos muy felices por los resultados. Los trámites han sido normales, pocas reclamaciones y estamos avanzando”.

Quiroz informó que se ha declarado la elección de Cámara en 19 de los 32 departamentos y Bogotá.

Los departamentos en los que ya se declararon las elecciones son: Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Magdalena, Caquetá, Meta Putumayo, Quindío, Sucre, Tolima, Vichada, Santander, San Andrés, Vaupés y Vichada.

Por otro lado, se han declarado 8 de las 16 curules de la circunscripciones especiales de paz (Citrep). La curules asignadas son la 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5 y 6.

“Casi 800.000 jurados de votación, casi todos cumplieron una labor de responsabilidad. Las denuncias son mínimas frente a la votación tan grande que tuvimos”, también dijo Cristian Quiroz.

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De igual forma, no se atrevió a dar una fecha exacta para el final de los escrutinios: “Sería irresponsable dar una fecha estimada”.

“Cuándo iniciemos el escrutinio en Senado, con responsabilidad, el CNE informará diariamente lo que está pasando. El software lo están auditado más de 12.000 personas. El CNE está trabajando para que esto sea muy rápido”, enfatizó.