En horas de la noche de este lunes fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que había sido asesinado a tiros en la vía Sabanilla – La Playa.

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De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el cadáver, cuya identidad se desconoce, fue hallado por un conductor de un vehículo que circulaba a la altura del lote ‘Bajos de Caney’.

Se conoció por medio de fotografías que, el occiso presentaba heridas provocadas con arma de fuego en la zona superior de la cabeza.

Asimismo, una fuente judicial reveló a EL HERALDO que la víctima había intentado huir, pero fue ultimada en la zona antes mencionada.

El cuerpo sin vida fue trasladado por agentes del CTI de la Fiscalía hasta la sede de Medicina Legal, donde se espera que los forenses logren establecer la identidad del hoy occiso.