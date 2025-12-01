La Policía Nacional de Colombia, realizando controles rutinarios en la terminal Aérea, durante el abordaje de vuelos nacionales e internacionales, uniformados de la Policía Antinarcóticos, capturaron en flagrancia a una mujer de 25 años, de nacionalidad colombiana, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos, con más de dos kilos de cocaína en dos maletas de doble fondo dentro del equipaje de mano.

La pericia de los funcionarios de la Policía Nacional permitió mediante labores de vigilancia y procedimiento de perfilamiento a pasajeros, capturar a esta persona y la incautación de tres láminas con una sustancia, la cual fue sometida a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dando como resultado positivo para Cocaína.

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este importante resultado se logra evitar la comercialización de más de 5 mil dosis de cocaína la cual está avaluada en 120.000 euros, equivalentes a más de 500 millones de pesos, en el mercado internacional.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.477 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más 598 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que alteran la tranquilidad y la convivencia. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindamos información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co