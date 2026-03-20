Los tres países organizadores del Mundial de Fútbol 2026, Estados Unidos, México y Canadá también se unen a nivel musical para crear una propuesta de talla orbital.

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Se trata de ‘Lighter’, canción interpretada por el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León, producida por el canandiense Cirkut, a través de Def Jam Recordings.

Este es el primer sencillo de un álbum sin precedentes, concebido para la FIFA World Cup más inclusiva de la historia.

Una colaboración entre tres artistas emblemáticos de las naciones anfitrionas del torneo —Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), ganador del Grammy 2026 como Productor del Año—, “Lighter” reúne a los tres países sede en un mismo sonido. Al fusionar las raíces country de Jelly Roll con la influencia de la Música Mexicana de Carín León, el track tiende puentes entre géneros y refleja la energía cultural compartida de Norteamérica y la pasión global por el fútbol.

“La FIFA World Cup es uno de esos pocos momentos en que el mundo entero se mueve al mismo ritmo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “El álbum oficial de la FIFA World Cup 2026 no es simplemente un acompañamiento musical al torneo; es una declaración sobre el rumbo del juego global. Al reunir a artistas cuyas voces resuenan en todos los continentes, estamos creando algo que está a la altura del evento, de su ambición y de su impacto cultural en esta edición histórica. ‘Lighter’ es el inicio de ese camino. Es una poderosa expresión de resiliencia, energía y alegría —una canción que conectará con los fans de todo el mundo y formará parte del ambiente en los estadios, de las celebraciones de los fans y de las comunidades a lo largo de todo el torneo”.

“La música tiene una manera de llegar a las personas en lugares que nunca te esperarías, y la manera en que nació esta canción con Carín León y Cirkut es prueba de ello”, compartió Jelly Roll sobre esta colaboración. “He respetado a ambos durante mucho tiempo, por lo que reunirnos para esta grabación ha sido muy especial. Muy agradecido de poder compartirlo con amigos en todas partes del mundo”.

“Colaborar con un artista como Jelly Roll y hacerlo nada menos que para el evento deportivo más grande del mundo me llena de orgullo”, dijo Carín León. Como mexicano, estoy muy emocionado de ser parte de este proyecto y de llevar un pedazo de nuestra música y cultura a tantos rincones del mundo. Muy agradecido por la oportunidad y feliz de compartir lo que más amamos: la música del alma”.

Cortesía FIFA Jelly Roll y Carín León le dan vida al sencillo.

“Trabajar con Jelly Roll y Carín León en la primera canción del álbum de la FIFA World Cup 2026™ fue un gran honor”, dijo Cirkut sobre la producción. “Quisimos crear algo que tuviese el sonido y el alma de los países anfitriones y lo hacemos de una manera que conecta a fans alrededor del mundo”.

Como primera entrega del álbum oficial de la FIFA World Cup 2026, “Lighter” anticipa una nueva era en la música de la Copa del Mundo. El álbum reflejará la naturaleza multifacética del hermoso juego: distintos estilos, ritmos y culturas trabajando en armonía. El álbum completo reunirá a artistas de todos los continentes y géneros, con una curaduría intencional que refleja la diversidad del torneo de 48 equipos y de las comunidades globales que representa.

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Al unir a grandes estrellas consolidadas con voces emergentes, el proyecto funciona como un puente cultural estratégico que conecta al público futbolístico con las comunidades musicales e invita a los fans a encontrarse con los artistas que ya conocen y aman.