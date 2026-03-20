El buen cine de acción está de luto. El actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris murió el jueves 19 de marzo a los 86 años, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia en redes sociales.

Le puede interesar: Chuck Norris había sido hospitalizado de emergencia recientemente

La noticia fue compartida a través de su cuenta oficial, donde confirmaron que el fallecimiento ocurrió en la mañana del jueves.

“Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris ayer por la mañana”, señala el mensaje. Aunque no se dieron detalles sobre las causas de su muerte, la familia indicó que el actor estuvo acompañado en sus últimos momentos.

“Aunque deseamos mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y estaba en paz”.

Reconocido mundialmente por su carrera en el cine de acción y su trayectoria como artista marcial, Norris deja un legado que, según sus familiares, trasciende la pantalla.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, expresaron.

En el comunicado también destacaron su forma de vida y su impacto personal. “Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones alrededor del mundo y dejó una huella duradera en tantas vidas”.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas, especialmente en los últimos días, tras conocerse que el actor había estado hospitalizado recientemente. “Sabemos que muchos de ustedes habían escuchado sobre su reciente hospitalización, y estamos verdaderamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”, indicaron.

Finalmente, pidieron respeto en este momento. “Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo”.

Chuck Norris celebró su cumpleaños número 86 y luego fue hospitalizado de emergencia

El actor había sido hospitalizado de emergencia el 19 de marzo en Kauai, donde se encontraba realizando un entrenamiento de artes marciales. Según reportó TMZ, la emergencia ocurrió de forma repentina: apenas el día anterior, un amigo cercano había hablado con él por teléfono y lo encontró bromeando y de buen humor.

Lo que inicialmente parecía una situación controlada —las primeras informaciones indicaban que estaba estable y haciendo chistes con quienes lo rodeaban— terminó en un desenlace que conmocionó al mundo del entretenimiento.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró sus 86 años compartiendo un video en redes sociales en el que aparecía entrenando con un coach de boxeo al aire libre, lanzando golpes con una energía que desafiaba su edad. “No envejezco. Subo de nivel. Hoy tengo 86 años”, escribió entonces, agradeciendo por su salud y por la posibilidad de seguir haciendo lo que más amaba.

Noticia en desarrollo...