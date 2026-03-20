Maisak, artista, compositor y una de las voces más versátiles de la nueva generación urbana, estrena “Te Entiendo”, el nuevo sencillo que marca el inicio de una etapa clave en su carrera y que formará parte de su próximo álbum “Vallenaticos Pa’ La Disco”.

Este lanzamiento llega en un momento de expansión internacional para el artista, marcado por su primera gira europea y su consolidación como compositor dentro de la escena latina.

Con esta canción, Maisak reafirma una identidad sonora que viene construyendo desde sus raíces caribeñas: un universo donde el vallenato, el género que marcó su infancia en Santa Marta, se cruza con el urbano contemporáneo.

De interés: Zaider presenta ‘Sin tanto visaje’, una fusión de afrobeat y dancehall

“Si yo fuera mi ex tampoco me superaría”. Con esta frase que resume el espíritu de su nuevo sencillo, Maisak presenta “Te Entiendo”, una canción que aborda el despecho desde una perspectiva distinta: la seguridad personal después de una ruptura.

A través de una narrativa emocional y directa, el tema explora el momento en el que una relación llega a su fin, pero también el instante en el que una persona comienza a reconocer el lugar que ocupaba y el valor que tenía dentro de esa historia.

Más que un tema de rencor o de súplica, “Te Entiendo” se posiciona desde un lugar de claridad emocional: aceptar lo vivido, reconocer el impacto de una relación y entender que hay historias que dejan una huella difícil de olvidar.

“Te Entiendo” coincide con uno de los momentos más decisivos en la carrera de Maisak. Comenzó el 2026 reafirmando su posición como una figura clave no solo como intérprete, sino también como compositor dentro de la escena urbana, con su colaboración junto a Nicky Jam y su participación creativa en el álbum “Bohemio”, donde no solo coescribió varios temas, sino que fue el creador detrás de “Olvídala”, sencillo principal del proyecto. Asimismo, fue artista invitado en el tema “Te Lloré”, del cual también es coautor.

Sabía que: Poetas colombianos serán homenajeados en Festival Internacional de Poesía en España

En febrero de 2026 inició su primera gira internacional por Europa, llevando su música a ciudades como Marbella, Madrid, Barcelona, Murcia, Milán y Zúrich, consolidando una base de fans que ha crecido de manera sostenida en el continente.

El tour continuará próximamente por Colombia y Estados Unidos, ampliando su alcance global. Además, su agenda incluye presencia en escenarios de alto impacto como la reciente edición de Premio Lo Nuestro y el Festival La Solar en mayo de 2026, compartiendo cartel con figuras de talla mundial.

Maisak no solo presenta una nueva canción: inaugura una etapa en la que su identidad musical, sus raíces y su visión internacional convergen para proyectarlo como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de la música latina.