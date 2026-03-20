Colombia será el país homenajeado en el VI Festival Internacional de Poesía Nichita Stănescu, que se celebrará del 22 de marzo al 5 de abril de 2026, en Getafe y Madrid, España.

La delegación colombiana estará liderada por la Corporación Cultural Poeta al Viento, de Medellín, e integrada por los poetas Carlos Valle, Katherine Wiedemann, Teresa Naranjo, José Bedoya, Óscar René Benítez, Orlando Galeano y Alfredo Otero-Ortega.

Otero-Ortega es arquitecto y escritor sincelejano, radicado en Barranquilla, para quien este evento será la oportunidad de representar la diversidad y la vitalidad de la poesía contemporánea del país, así como de fortalecer el diálogo literario entre Europa y América Latina.

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“La literatura contemporánea colombiana reafirma hoy su fuerza creativa y su diversidad como una de las voces más significativas de América y el Caribe. Que Colombia sea el país homenajeado en este Festival Internacional celebra la potencia de nuestras letras y su capacidad de tender puentes culturales a través de la palabra poética”, afirmó Alfredo Otero-Ortega.

El festival, organizado por la Casa Rumana de Cultura, rinde homenaje a la poesía colombiana en el marco de la Semana Cultural Literaria de Élite 2026 y contará con la participación de reconocidas figuras de la poesía internacional, entre ellas la poeta Victoria Milescu, así como con el respaldo institucional del PEN Club de España, el Instituto Cervantes y la Embajada de Rumanía.