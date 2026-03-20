Zaider, ‘el que nunca falla’ llega con ‘Sin tanto visaje’, su nuevo sencillo que es una fusión de Afrobeats y Dancehall que rinde homenaje a las raíces del cantante pero con un sonido novedoso.

Lea Barranquilla inicia su Carnaval Internacional de las Artes con las ideas de Mónica Gontovnik

“Queremos destacar con este lanzamiento un antes y un después en mi identidad visual. Quisimos mostrar mi “nuevo mundo” y un aire renovado, enfocándonos mucho en la calidad de la imagen, el styling y una estética mucho más global y profesional”, dijo el artista cartagenero.

“Sin tanto visaje” es una canción pensada para la fiesta, para disfrutar entre amigos y recordar que la vida es una sola y hay que bailarla de principio a fin. El tema se convierte en una invitación a revivir momentos especiales y a atesorar cada instante compartido.

Aquí ‘El eternauta’, ‘Belén’ y ‘Los domingos’ lideran los nominados a los Premios Platino

El tema nació durante un campamento de composición en Medellín, fruto del trabajo entre el productor Golden, Zaider y acompañados por Queen Medina y Juligan. La idea del video surgió del director Ronny Xavier, quien, tras escuchar el track, buscó plasmar visualmente el recuerdo de una fiesta en medio de una atmósfera selvática.

Zaider, cantante y compositor de Cartagena, Colombia, cuenta con más de 10 años de trayectoria. Su propuesta sonora se centra en el afrobeat, lo que lo ha convertido en una figura clave del nuevo sonido urbano latino. En plataformas digitales, su impacto es evidente: acumula más de 350 millones de vistas en YouTube y mantiene 2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En 2024, Zaider firmó con Sony Music, impulsando su carrera hacia nuevos horizontes internacionales. Ese mismo año lanzó “Alma” junto a Kapo, un éxito que se posicionó en los charts virales de Spotify en 18 países hispanohablantes, superando 10M de reproducciones en Colombia y alcanzando más de 25M a nivel global.

Además Chuck Norris, un experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate que conquistó el cine

Durante 2024, realizó su primera gira por España, consolidando su expansión internacional. En 2025, la revista Billboard lo reconoció como uno de los artistas más prometedores del afrobeats a nivel mundial. Próximamente, su música llegará a Estados Unidos, ampliando su influencia en nuevos mercados.

Su versatilidad se refleja en colaboraciones con referentes como Maluma, Rochy RD, Darell, Goyo, The Prodigiez, Blessd y Kapo, consolidando una propuesta que pone a Zaider y al afrobeats latino en el radar mundial.