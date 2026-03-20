Feid, la superestrella colombiana global, presenta su nuevo EP, ‘FEID VS FERXXO.’ Un proyecto de siete canciones siendo “TRANKAITO” el focus track, que explora la dualidad que ha acompañado al artista a lo largo de su carrera: la esencia del Ferxxo que conectó con el público desde el inicio y la evolución de Feid como una de las voces más influyentes de la música latina actual.

A lo largo del EP, el artista construye un recorrido sonoro que conecta estas dos identidades, reflejando el contraste entre sus raíces musicales, su presente y la dirección hacia la que continúa expandiendo su propuesta artística.

Cada canción presenta una faceta distinta del proyecto, manteniendo la sensibilidad melódica que ha caracterizado a Feid mientras experimenta con nuevas texturas y ritmos. El tema que abre el EP introduce una vibra playera con influencias de reggae, creando una atmósfera relajada y nostálgica que recuerda los sonidos que marcaron los primeros momentos del Ferxxo.

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El proyecto también incluye momentos más íntimos, como una balada en la que el artista reflexiona sobre un amor profundo que marcó una etapa importante de su vida. Entre sonidos románticos, melódicos y urbanos, ‘FEID VS FERXXO’ reafirma la identidad musical del artista mientras continúa expandiendo los límites de su sonido.

Entre los momentos más destacados del EP se encuentra una colaboración internacional con el rapero japonés Yuki Chiba, ampliando el alcance global del proyecto y demostrando la capacidad de Feid para fusionar influencias de distintas culturas dentro de su característico universo musical.

EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) - FEID VS. FERXXO

1.Que Vuelta Vox

2.El Hexxo

3. La Mejor Música

4.Medellín Takai

5.Trankaito

6. Boleritoxx

7. Se Lo Juro Mor

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El lanzamiento del EP llega tras una semana de importantes anuncios para el artista, que incluyeron el reveal del tráiler de ‘FEID VS FERXXO’, la presentación de su nueva disquera y el anuncio de un show especial en Medellín, el cual se agotó en minutos tras activarse a través de ‘EL GREEN PRINT’, una iniciativa que permitió a sus fans acceder a preventa exclusiva mediante códigos.

El concierto se llevará a cabo el 20 de marzo en el Teatro Carlos Vieco en Medellín, un venue íntimo y significativo en su carrera. Con este proyecto, Feid continúa consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina manteniendo una conexión directa con su esencia artística mientras abre paso a una nueva etapa en su evolución musical.