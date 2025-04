Bajo la sombra de los frondosos árboles del parque Los Algarrobillos de Valledupar, se desarrolló la primera ronda del concurso de Acordeón Aficionado, en el cual 80 concursantes buscan tener esta anhelada corona.

Expertos en música y folclor vallenato, aseguran que acordeón aficionado es una de las más reñidas, dado a la cantidad de participantes, que en muchas ocasiones pasan años intentando ser el ganador, algunos desisten, mientras que otros persisten hasta que la edad se los permita.

Uno de estos 80 concursantes, es Carlos Amarís Araujo, proveniente de Valledupar, quien desde temprana edad sintió la inspiración por el acordeón.

Su presentación en tarima la hizo confiado en la preparación que ha tenido, interpretó el paseo ‘El errante’ y el merengue ‘malherido’. Para el martes interpretará la puya ‘déjala venir’ y el son ‘mujer inconforme’.

Cortesía

“En la caja me acompaña desde hace rato, Jaime González, y en el canto mi hermano, Iván Marín. No es la primera vez, me estoy presentando por tercera vez en esta categoría, he estado en la academia del maestro ‘Turco’ Gil, y mis referentes son los grandes acordeoneros del vallenato autóctono”, contó Carlos Amarís.

De igual manera, con mucho entusiasmo, pero principalmente confianza en sí mismo y sus acompañantes, lo hizo Jhaser Anaya Oviedo, quien demostró todo su talento para interpretar el acordeón, lo cual lo hace desde los 5 años.

“Soy oriundo de Valledupar, y desde muy niño quise tocar el acordeón, mi abuelo materno fue quien me lo inculcó y también mi padre, que toca caja y es verseador. He participado en las categorías infantil y juvenil, y este año lo hago en aficionado, con buena preparación como la del maestro ‘Cocha’ Molina”, expresó Jhaser Anaya.