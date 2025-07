El cabildo indígena yukpa se pronunció mediante un comunicado a la opinión pública dejando claro que son una comunidad que busca la armonía en su territorio y fuera de este, sin generar conflicto con el campesinado y la sociedad en general. Esto debido a informaciones que se han generado en el municipio de Codazzi, Cesar, señalando que promueven la ‘guerra’ por asuntos de tierras.

En el texto refieren el Decreto 0488 de 2025, del Gobierno nacional que indican que el pueblo yukpa “podría provocar una guerra civil entre campesinos e indígenas”, lo cual han rechazado.

De lo anterior difieren completamente, al considerar y afirmar que con los campesinos con quienes comparten territorio y necesidades. “El decreto fue expedido sin consultar al pueblo yukpa ni vincularlo a la Mesa de Diálogo e Interlocución creada oficialmente por el Ministerio del Interior”, se lee en el documento.

Son enfáticos al sostener que no han invadido tierras de campesinos, ganaderos o empresas, y de ello, existen actas y sentencias judiciales que lo respaldan. No hay intenciones de apropiarse de 600.000 hectáreas y aclaran que la delimitación propuesta es para consultar proyectos que puedan afectar su territorio, no para quedarse con toda el área.

Destacaron que las acciones del alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, por incumplimientos judiciales y discursos que minimizan o encubren hechos graves, como el envenenamiento de los cinco niños yukpas, hechos ocurridos en marzo de 2024.

Asimismo, acusan a empresas mineras de fomentar división, odio y desconocimiento de su existencia como pueblo originario, lo que también es replicado por algunos alcaldes.

Finalmente, el pueblo yukpa reafirma que su lucha es pacífica y jurídica, acogiéndose al diálogo, la Constitución y las leyes como vía para resolver tensiones. Consideran a los campesinos como aliados en la defensa del territorio y los ecosistemas, no como enemigos.