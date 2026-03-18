En medio de la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República de Colombia, se vivió un intenso cruce de declaraciones en la plenaria del Senado entre los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia, quienes figuran como dos de las principales cartas presidenciales en el país.

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Cepeda comenzó dirigiéndose desde el atril a Valencia y a sus demás rivales en la carrera por la Presidencia para pedirles no utilizar el Congreso “como un escenario de debate electoral” de cara a la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Paloma Valencia le repondió que está “lista” para dar el debate “afuera” y le exigió a Iván Cepeda que asista a los debates de candidatos presidenciales.

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“A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40 mil homicidios y un crecimiento de más del 15 % en el homicidio. A mí que me expliquen por qué el secuestro ha crecido en más del 100 %. A mí que me expliquen por qué todos los colombianos están siendo extorsionados. A mí que me digan por qué ha crecido en 80 % la acción terrorista. Y cómo, cómo es que cada 20 horas reclutan un niño en Colombia. ¿Dónde está la responsabilidad política?”, aseveró Valencia.

El candidato del Pacto Histórico contestó atribuyendo la responsabilidad de la crisis del sistema de salud a los sectores uribistas, señalándolos de haber impulsado la Ley 100, que bajo su juicio afectó la prestación del servicio a los colombianos.

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“¿Sabe usted que saquearon el sistema de salud, las empresas prestadoras de servicio que crearon ustedes a través de la ley que en mal momento el expresidente y hoy quemado candidato o excandidato Álvaro Uribe propusieron e hicieron votar en este Congreso, la ley que convirtió a la salud de los colombianos en una mercancía?”, sostuvo Iván Cepeda.

Agregó: “Tiene usted la desvergüenza de proponer que acabemos de completar ese saqueo de la salud de los colombianos pagando otros 50 billones. Yo le digo no sea tan desvergonzada, por favor, por lo menos tenga el decoro de reconocer que lo que ustedes crearon fue un sistema de latrocinio sobre la salud de los colombianos”.

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Con este ‘agarrón’, los aspirantes a la Presidencia dieron muestra del tono con el que se van a tratar durante la campaña presidencial, que se intensificó desde el pasado 8 de marzo, cuando resultaron ganadores de las consultas interpartidistas Valencia, Claudia López y Roy Barreras.