La senadora y aspirante presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, regresó este martes 17 de marzo a las sesiones ordinarias del Congreso y abordó la posibilidad de renunciar a su curul para concentrarse en su campaña presidencial.

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“Vamos a ver, depende de cómo esté la intensidad del Congreso; por ahora queremos venir acá porque los colombianos nos eligieron para seguir dando esta batalla y no queremos quedar mal con los colombianos que nos dieron esta curul. No lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, uno también tiene que honrar el trabajo que hay que hacer acá”, expresó.

Asimismo, la congresista comentó que, ante la incertidumbre de varios partidos sobre sus candidatos, no descarta recibir apoyos de otras colectividades.

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Además, en cuanto a su eventual Gobierno, Valencia aseguró que su intención sería integrar a diferentes sectores políticos.

“Aquí son bienvenidos los conservadores, los liberales, Cambio Radical, la U, el Pacto Histórico, los petristas que están contentos y los arrepentidos”, agregó la senadora.