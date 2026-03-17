Tras dos años de separación, Christian Nodal anunció que demandará a su ex pareja, Cazzu, por temas relacionados a su hija Inti. Esta vez su acción legal no tendría que ver con dinero o con la custodia directa de la pequeña.

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El cantante mexicano se presentó el pasado domingo 15 de marzo en el Palenque de Texcoco y, al salir, fue abordado por la prensa, como es habitual, sobre su vida, y allí reveló que está preparando dicha demanda.

Nodal se refirió a su preocupación por la privacidad de su única hija, quien cumplió dos años en septiembre pasado, y quien considera está siendo expuesta constantemente en redes sociales por su madre, la también cantante argentina.

Para el artista, la niña debe estar alejada de las redes mientras sea menor de edad. Esto debido a que Cazzu ha compartido imágenes de la pequeña en varias oportunidades y procura llevarla con ella a sus presentaciones.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, dijo el cantante.

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Asimismo, enfatizó que su intención es llegar a un acuerdo legal con Cazzu que determine no sólo la convivencia de su hija Inti y la manutención, sino establecer cómo debe ser su imagen en internet.

El asunto legal, que fue instaurado en México, donde nació Inti, “ya se aceptó en México y está por llegar a Argentina”, aseguró el cantante sobre los efectos legales en donde actualmente reside Cazzu junto a la pequeña.