El actor estadounidense y estrella de Hollywood Sean Penn recibió un Óscar simbólico hecho con el metal de un vagón de tren ucraniano dañado en un bombardeo ruso de manos del presidente de la empresa nacional ferroviaria de Ucrania.

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La empresa estatal ucraniana Ukrzaliznytsia publicó un vídeo en sus redes sociales con las imágenes en las que se ve cómo Oleksandr Pertsovskí le entrega a Penn una lámina metálica con la forma de las célebres estatuillas estadounidenses.

Penn se encontraba en Ucrania desde el fin de semana, por lo que se perdió la gala de los premios de la Academia de Hollywood, pues prefirió viajar a Kiev para tener un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En dicha ceremonia, Penn fue premiado en ausencia con el Óscar por mejor actor de reparto por su papel en el largometraje ‘Una batalla tras otra’. Se trata de la tercera estatuilla que gana Penn en su carrera.

En lugar de ir a la gala, Penn fue recibido el lunes por Zelenski, quien le agradeció su apoyo a la causa ucraniana “desde el primer día de la guerra a gran escala”.

En el vídeo, el responsable de Ukrzaliznytsia bromea en tono amable con Penn y le dice “estás echando de menos el Óscar”, antes de hacerle entrega de la réplica ucraniana hecha con metal de vagón de tren dañado por un ataque ruso.

“Esto son tesoros”, afirma un Penn emocionado por el gesto.

En noviembre de 2022, Penn, autor de un documental sobre la resistencia de Ucrania frente a la agresión rusa, entregó a Zelenski el primer Óscar que consiguió en su carrera, por su papel en la película ‘Mystic River’.

Según explicaría Zelenski tras ese encuentro, la estatuilla permanecerá en Kiev hasta el final de la guerra como “símbolo de fe en la victoria” ucraniana frente a Rusia.

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En aquel encuentro Zelenski entregó a Penn la Orden del Mérito de tercera clase y le agradeció “su sincero apoyo y su importante contribución a la popularización de Ucrania en el mundo”.