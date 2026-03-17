El canal regional Telepacífico celebra un importante reconocimiento en la industria audiovisual tras obtener 26 prenominaciones en la 42ª edición de los Premios India Catalina, uno de los galardones más prestigiosos del país y se llevarán a cabo el próximo 18 de abril de 2026 en Cartagena de Indias.
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Estas prenominaciones destacan la diversidad y calidad de sus producciones en múltiples categorías, que abarcan desde el periodismo y el documental hasta el entretenimiento, la música y los contenidos digitales.
Las categorías son:
- Mejor Serie Documental:
- A primera vista – Cine de Amigos /Telepacifico
- Origen Diverso – Viento en Popa/Telepacifico
- Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico
- Mejor Noticiero Regional o Local:
- Telepacífico Noticias – Telepacífico.
- Noticiero 90 minutos – Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico.
- Mejor Producción Periodística
- Reportajes Telepacífico Noticias – Trata de Personas: Criminalidad Forzada- Telepacífico
- Mejor Presentador(a) de Deportes
- JJ Miranda – Sin Camiseta – Telepacífico
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- Mejor Producción de inclusión social
- El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.
- Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico
- Realidad Divergente – Fumceta/Telepacífico
- Mejor Producción Musical
- ¿Cuál es la clave? – Telepacifico
- Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacífico
- Mejor Producción Juvenil
- Podcast en la Nube – Telepacífico
- Hablalo – Telepacífico
- Mejor Edición de no ficción
- Alex Giraldo – A primera vista – Cine de Amigos/Telepacífico
- Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Suárez, Nicolás Salamanca, Juan David Rendón, Stephanía Cañas, Valeria García – Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico
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- Mejor Director de fotografía de no ficción
- Ariel González Amer – Estilo de vida planeta – Telepacifíco
- Ariel González Amer – Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico
- Jose Felipe Varón y Juan Sebastián Bustos – Contracorriente – Telepacifíco
- Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).
- Jose Varón – Contracorriente – Telepacifico
- David Andrés Vargas Guzmán – ¿Cuál es la clave?- Telepacifico
- Diana Fernanda León Ramírez – Estilo de vida planeta – Telepacifico
- Mejor Musicalización de no ficción
- Froyber Maya y Julio Cortés – Salseando Ando – La Cuadra Visual/ Telepacifico
- Mejor Vodcast Conversacional
- Sin Camiseta – Telepacifico
- Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet
- Luz de Barrio – Telepacifico
- Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible
- Travesía 70 - Corporación Regional Autónoma Valle del Cauca CVC- Telepacífico
El público tiene la palabra
La organización de los premios ha habilitado la votación del público, la cual será determinante tanto para definir los nominados oficiales como los ganadores en algunas categorías.
Los interesados pueden participar registrándose en la plataforma oficial de los premios: https://premiosindiacatalina.com/prenominados/ingresan con su usuario y votan en cada categoría disponible. Es importante tener en cuenta que:
- En las categorías de industria, el voto del público equivale al 10% del resultado final.
- En las categorías exclusivas del público, representa el 100% de la decisión.
- La votación estará abierta hasta el 21 de marzo a la medianoche.