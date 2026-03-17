El canal regional Telepacífico celebra un importante reconocimiento en la industria audiovisual tras obtener 26 prenominaciones en la 42ª edición de los Premios India Catalina, uno de los galardones más prestigiosos del país y se llevarán a cabo el próximo 18 de abril de 2026 en Cartagena de Indias.

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Estas prenominaciones destacan la diversidad y calidad de sus producciones en múltiples categorías, que abarcan desde el periodismo y el documental hasta el entretenimiento, la música y los contenidos digitales.

Las categorías son:

Mejor Serie Documental:

A primera vista – Cine de Amigos /Telepacifico Origen Diverso – Viento en Popa/Telepacifico Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

Mejor Noticiero Regional o Local:

Telepacífico Noticias – Telepacífico. Noticiero 90 minutos – Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico.

Mejor Producción Periodística

Reportajes Telepacífico Noticias – Trata de Personas: Criminalidad Forzada- Telepacífico

Mejor Presentador(a) de Deportes

JJ Miranda – Sin Camiseta – Telepacífico

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Mejor Producción de inclusión social

El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico. Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico Realidad Divergente – Fumceta/Telepacífico

Mejor Producción Musical

¿Cuál es la clave? – Telepacifico Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacífico

Mejor Producción Juvenil

Podcast en la Nube – Telepacífico Hablalo – Telepacífico

Mejor Edición de no ficción

Alex Giraldo – A primera vista – Cine de Amigos/Telepacífico Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Suárez, Nicolás Salamanca, Juan David Rendón, Stephanía Cañas, Valeria García – Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

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Mejor Director de fotografía de no ficción

Ariel González Amer – Estilo de vida planeta – Telepacifíco Ariel González Amer – Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico Jose Felipe Varón y Juan Sebastián Bustos – Contracorriente – Telepacifíco

Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).

Jose Varón – Contracorriente – Telepacifico David Andrés Vargas Guzmán – ¿Cuál es la clave?- Telepacifico Diana Fernanda León Ramírez – Estilo de vida planeta – Telepacifico

Mejor Musicalización de no ficción

Froyber Maya y Julio Cortés – Salseando Ando – La Cuadra Visual/ Telepacifico

Mejor Vodcast Conversacional

Sin Camiseta – Telepacifico

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet

Luz de Barrio – Telepacifico

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible

Travesía 70 - Corporación Regional Autónoma Valle del Cauca CVC- Telepacífico

El público tiene la palabra

La organización de los premios ha habilitado la votación del público, la cual será determinante tanto para definir los nominados oficiales como los ganadores en algunas categorías.

Los interesados pueden participar registrándose en la plataforma oficial de los premios: https://premiosindiacatalina.com/prenominados/ingresan con su usuario y votan en cada categoría disponible. Es importante tener en cuenta que: