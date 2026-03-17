Desde las primeras horas de este martes 17 de marzo, la empresa Aguas de Cartagena adelanta trabajos de interconexión de la tubería de agua cruda que abastece la planta de tratamiento, lo que obligó a suspender el suministro del servicio en más de 200 barrios.

La llamada parada técnica cuenta con 34 frentes de obra activos, con intervenciones que se ejecutan entre este martes y el miércoles 18 de marzo, cuando comenzará el restablecimiento del servicio.

¿Qué trabajos se están realizando?

De acuerdo con la empresa, las labores incluyen:

Redes de agua potable y agua cruda: 12 obras y 5 mantenimientos

12 obras y 5 mantenimientos Planta de tratamiento: 2 frentes de obra y 4 mantenimientos

2 frentes de obra y 4 mantenimientos Equipos electromecánicos: 3 mantenimientos

3 mantenimientos Eficiencia hídrica: 7 mantenimientos

“Estas acciones tienen como propósito modernizar la infraestructura de redes, mejorar la eficiencia operativa de la planta de tratamiento, optimizar los procesos, fortalecer la calidad del servicio y aumentar la capacidad de abastecimiento ante posibles contingencias. Hasta el momento, el avance de las intervenciones está acorde con el cronograma establecido”, explicó John Montoya, gerente de Aguas de Cartagena.

¿Cuándo se restablece el servicio?

El retorno del suministro será de forma escalonada:

Grupo 1: miércoles 18 de marzo, a las 3:00 a.m.

miércoles 18 de marzo, a las Grupo 2: miércoles 18 de marzo, a las 8:00 p.m.

Barrios sin servicio

GRUPO 1 | Retorno desde las 3:00 a.m.

Barrios y sectores:

La Española, sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, urbanización Cielo Mar, conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul, corregimiento de La Boquilla, Mar Linda, Pontezuela, Bayunca y vía zona norte Pontezuela-Bayunca.

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras.

La María, sectores Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Olaya Herrera, sectores: Rafael Núñez, 11 de Noviembre, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Además de Luis Carlos Galán, urbanización Coomuldesecar, Navas Meisel, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno.

Nelson Mandela, sectores: La Primavera, Villa Andrea, 7 de Diciembre; Henequén y Colinas de Betania, Arroz Barato y Puerta de Hierro.

Cortesía Aguas de Cartagena

La Carolina, Ciudad Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar 1, 2, 3, 4, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, El Pozón, Portal de la Cordialidad, India Catalina.

Urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la vía al Mar, además de los corregimientos Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Manzanillo del Mar; veredas Tierra Baja y Puerto Rey; condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova, Serena del Mar y otros del entorno.

Sectores específicos:

Torices (entre Paseo Bolívar y las faldas de La Popa);

Lo Amador (entre calle 35 a 37 y carrera 20 a 21);La Quinta (calle 35 entre carrera 21 y 21A);La María (entre carrera 27A y 34 y calles 45 a 53);La Candelaria (entre avenida Pedro Romero y Perimetral y carrera 38 a 44C);Bruselas (entre diagonal 22 a 26C y transversal 38 a 44C);El Bosque (sobre diagonal 21B entre transversal 48A a 53 y entre avenida Crisanto Luque a diagonal 22A y transversal 45A a 51A).

Calamares (manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63);

Chiquinquirá (manzanas 01 a 05, 11 a 25, 43 a 49, 57 a 62);Las Gaviotas (manzanas 76 y 78).

Olaya Herrera sector San Antonio, Stella;

Los Alpes (entre transversal 70 a 71D y calles 63 a diagonal 32);Las Palmeras (manzanas 1 a 40).

Nelson Mandela sectores Los Deseos, 18 de Enero, Vista Hermosa.

GRUPO 2 | Retorno desde las 8:00 p.m.

Barrios y sectores:

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro y Libertad, El Espinal, conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa, El Toril, Manga.

Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martínez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La María, España.

Las Lomas: Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra de Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros.

Zaragocilla sector El Progreso y urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla y Parque de Zaragocilla.

Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata.

Colegio INEM, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí.

Albornoz, urbanización Santa Clara, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, El Nogal.

Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando sector Medellín, Los Ciruelos.

Urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín, además de la Cárcel de Ternera, La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo.

Urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia.

Urbanización Anita y urbanizaciones sobre la diagonal 32 entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera.

San Pedro Mártir, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, Altos Jardines, El Educador, India Catalina, Nuevos Jardines, El Silencio, Nueva Jerusalén, Camilo Torres, La Florida, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Los Ciruelos, La Consolata, Ciudadela 2000.

Parte de San Fernando, La Victoria, La Central, El Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela y alrededores.

Nelson Mandela, sectores: Los Deseos, 18 de Enero, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén. San José de Los Campanos, El Rodeo y Asturias.

Sectores específicos:

Torices (entre Paseo Bolívar y caño Juan Angola);

Lo Amador (entre avenida Pedro de Heredia y calle 35 y carrera 19 a 21);La María (entre carrera 28 a vía Perimetral y calle 41A a 45 y entre carrera 34 a Perimetral y calle 45 a 52);La Candelaria (entre carrera 34 a 38 y calle 31 a Perimetral);Armenia (carrera 46 y 46A).

Bruselas (diagonal 22 a calle 29 y transversal 35 a 38 y entre diagonal 26 a calle 28 y transversal 37 a 40).

Alto Bosque, El Bosque, San Isidro, La Campiña, Los Calamares (manzanas 18 a 24, 26 y 50).

Zaragocilla (calle 27 a diagonal 29F), Escallón Villa, Los Caracoles, Vista Hermosa, San Pedro, San Fernando.