La joven bogotana Ana María Cardozo Rojas, estudiante del Grado en Diseño de Moda de la universidad española UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, debuta en la 83ª edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La diseñadora forma parte, junto a otros 33 compañeros, del desfile organizado por dicha universidad, la única que cuenta con su propio desfile en el calendario oficial de la pasarela de moda de más recorrido y prestigio en España.

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En él, presenta tres diseños dentro de la colección coral El Renacer, creada junto a sus compañeros de UDIT, ante los ojos de altos representantes del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como miembros de diferentes Embajadas internacionales, medios de comunicación y empresas del sector de la moda.

Propuestas íntimas, pero universales

Esta colección parte del concepto del renacer, una invitación a celebrar la transformación, la fuerza que surge tras la ruptura y la belleza de reconstruirse. Los estudiantes han explorado esta idea desde perspectivas espirituales, emocionales y personales, creando propuestas íntimas y, al mismo tiempo, universales.

Por su parte, Ana María Cardozo Rojas ha querido abordar con sus diseños la idea del ego y su necesaria transmutación -e incluso muerte simbólica- para poder reencontrarse con la luz y la verdad, a través de las cuales es posible renacer. El proyecto surge de una búsqueda personal de luz, un proceso de transformación que nace de las propias heridas.

Para sus tres looks, la diseñadora colombiana ha trabajado principalmente con corsetería, cuerdas, velos y tejidos que evolucionan desde lo opaco hacia lo translúcido, reforzando visualmente la narrativa de transformación.

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Acerca de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

UDIT es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de la prestigiosa Escuela de Diseño ESNE.

En el curso 2025-2026 la oferta formativa de UDIT está conformada por catorce Grados Universitarios Oficiales: Diseño de Moda, Gestión y Comunicación de Moda, Bachelor in Fashion Management and Communications, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño Audiovisual e Ilustración, Publicidad y Creación de Marca, Bachelor in Multimedia and Graphic Design, Diseño de Interiores, Bachelor in Interior Design, Diseño de Producto, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, Animación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y Desarrollo Full-Stack.