Este jueves 19 de marzo, el calendario litúrgico católico centra toda su atención en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal.

Le puede interesar: Estos son los países que cambian la hora en el mundo: conozca las razones

José de Nazaret, considerado el mayor de los santos después de María, es venerado como la figura del “silencio elocuente”: un hombre justo cuya fe no se expresó en palabras —ninguna quedó registrada en las Escrituras— sino en la obediencia inmediata a la voluntad de Dios y en la entrega cotidiana a su familia.​

Custodio de la encarnación, protector de la infancia de Jesús y sostén económico del hogar mediante su oficio de carpintero, la Iglesia lo honra como padre adoptivo de Cristo y como ejemplo de fidelidad para los creyentes de todas las épocas.

Por qué San José es llamado la “Sombra del Padre” y qué papel cumplió en la salvación según la tradición católica

La hagiografía católica habla de José como la “Sombra del Padre”: un hombre que, sin protagonismo ni palabras, encarnó la misión de Dios en la tierra con castidad y fortaleza. Ante el misterio del embarazo de María, las fuentes evangélicas relatan que José decidió repudiarla en secreto para no exponerla, pero un ángel se le apareció en sueños y le reveló el origen divino del niño que su esposa esperaba.

Vea aquí: ‘What Happens at Night’, lo nuevo de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, inició rodaje

Su obediencia no fue pasiva. Cuando Herodes ordenó la matanza de los inocentes, José respondió con una decisión valiente: tomó a María y al niño y huyó a Egipto, donde permanecieron en el exilio hasta que cesó el peligro. Esa capacidad de escuchar la voz de Dios en sueños y actuar de inmediato lo convirtió, para la tradición, en el guardián de la salvación misma.

El Papa Pío IX reconoció ese papel al declararlo Patrono de la Iglesia Universal mediante el decreto Quemadmodum Deus, firmado el 8 de diciembre de 1870. En ese texto, Pío IX comparó a José con el patriarca bíblico del mismo nombre que gobernó Egipto: así como aquel aseguró el sustento de su pueblo, el esposo de María fue constituido custodio del tesoro más preciado de Dios.​

Qué milagros se le atribuyen a San José

Los milagros atribuidos a la intercesión de San José son incontables, especialmente aquellos vinculados con la provisión material, la obtención de vivienda y la búsqueda de empleo. Uno de los más célebres es la llamada Escalera de San José, ubicada en la Capilla de Loretto en Santa Fe, Nuevo México.

Lea también: Karol G, Blessd y Ryan Castro han generado también un impacto económico en Colombia con sus marcas y negocios

Según la tradición, las religiosas del convento Nuestra Señora de la Luz necesitaban una escalera para acceder al coro alto de la capilla, pero ningún carpintero lograba construirla en el espacio disponible. Tras rezar una novena a San José, patrono de los carpinteros, un hombre desconocido se presentó y construyó una escalera de caracol de madera sin clavos ni soporte central aparente, y luego desapareció sin cobrar, según relata la Capilla de Loretto. La leyenda popular atribuye la obra al propio San José.​

San José, patrono de los trabajadores, la buena muerte y modelo para los padres de familia

Más allá de los prodigios materiales, la tradición católica señala a San José como patrono de los moribundos y de la “buena muerte”. Al haber fallecido —según la creencia piadosa— en brazos de Jesús y María, representa la transición más serena hacia la eternidad que un cristiano pueda desear.

Le sugerimos: Apaga la luz, enciende el planeta: 20 años de La Hora del Planeta

El Papa Francisco, en una catequesis de 2022 sobre el tema, explicó que “no hay datos históricos, pero como no se ve más a José en la vida pública, se cree que murió ahí en Nazaret, con su familia. Y para acompañarlo en la muerte estaban Jesús y María”.​

El Catecismo de la Iglesia Católica recomienda encomendarse a San José para prepararse ante la hora final, y la oración del Avemaría pide a la Madre de Dios que interceda “en la hora de nuestra muerte”, un ruego que los devotos complementan con la consagración al santo patriarca.​

En otras noticias: Carnaval de las Artes revela su cartel para celebrar 20 años de historia

La devoción contemporánea también posiciona a San José como referente para todos los padres de familia y trabajadores. En la liturgia de este día, se resalta su justicia y su humildad: un hombre que aceptó una misión que no entendía del todo y la cumplió con fidelidad diaria, sin buscar reconocimiento.

Los fieles recurren a él para pedir por la unidad del hogar, por la educación de los hijos y para encontrar un empleo digno. Una de las oraciones más difundidas reza: “Oh, San José, cuya protección es tan grande ante el trono de Dios, deposito en ti todos mis intereses y deseos”.}

No deje de leer: Carnaval de las Artes revela su cartel para celebrar 20 años de historia

Es tradicional en esta fecha que las familias se reúnan y se bendigan las herramientas de trabajo, en honor al carpintero de Nazaret que con sus manos sostuvo al hogar donde creció el Mesías.