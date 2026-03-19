El cambio de hora es algo que ocurre año a año en muchos países del mundo y que siempre genera dudas. Es un simple ajuste en el reloj, pero detrás existen muchas razones en lo político, en lo económico y sociales.

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La idea principal de los ajustes en los relojes en la mayoría de los países se debe a la idea de aprovechar más horas de luz natural. El cambio de hora empezó a aplicarse desde la Primera Guerra Mundial, cuando varios países europeos adelantaron sus relojes para reducir el consumo del carbón. Otros países lo adoptaron en 1973, durante una crisis del petróleo, para bajar el consumo eléctrico.

Hablando de Europa, todos los países que forman parte de la Unión Europea aplican el horario de verano, adelantando el reloj el último domingo de marzo y retrasando el último domingo de octubre.

Hay casos puntuales que no lo aplican en el ‘viejo continente’, como el de Islandia, que no aplica el horario de verano porque, debido a su latitud, las variaciones de luz entre estaciones son muy marcadas.

En el caso de Rusia, dejó de cambiar la hora tras varios ajustes en la década de 2010; Bielorrusia sigue un modelo similar al ruso; Turquía suprimió el cambio de hora en 2016; y en Ucrania, las zonas bajo control ruso (Crimea, Sebastopol y los óblasts de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón) no aplican el cambio horario.

Si hablamos de América, Estados Unidos aplica el horario de verano en la mayor parte de su territorio, aunque lo hace una semana antes, es decir, comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

Hay excepciones como Hawái y la mayor parte de Arizona, donde no se realiza el cambio.

Por su parte, Canadá sigue un esquema muy similar, aunque algunas regiones tampoco lo aplican. También hacen cambios de horarios en Chile, Cuba, Haití y Bahamas.

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México, por ejemplo, eliminó el horario de verano en la mayor parte del país en 2022, aunque lo mantiene en algunas ciudades fronterizas para sincronizarse con Estados Unidos.

Mientras tanto, Brasil lo canceló en 2019, argumentando que ya no suponía un ahorro energético significativo.

En Colombia, así como en Argentina, Uruguay o Perú, se aplicó en algún momento en el pasado, pero ya no se hace.

En otros continentes también existen casos como Egipto, el único país africado en aplicarlo. En Asia, solo Israel y Palestina realizan cambios estacionales.

Por otro lado, en Australia aplica el horario de verano en algunos estados, adelantando la hora entre octubre y abril, mientras que otros territorios no lo adoptan.