Dos décadas después de su publicación, Los caballeros las prefieren brutas no envejeció. Logró afianzarse, y ahora, en una época atravesada por nuevas formas de amar, de relacionarse y de cuestionar lo establecido, Isabella Santo Domingo vuelve a escena con la certeza de que lo que dijo hace 20 años sigue ocurriendo.

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“Por ejemplo el año anterior reescribí un libro que al volverlo a leer entendí que no bastaba con cambiar un par de cosas. Tenía que reescribirlo por completo”, dijo la barranquillera en diálogo con EL HERALDO.

Así nació la nueva versión de su obra, llamada Los caballeros las prefieren brutas one-woman show, que recorre escenarios desde 2025, manteniendo intacta su esencia, marcada por el humor punzante, ironía sin concesiones y una radiografía, a veces incomoda, de las relaciones contemporáneas.

“Hay momentos en los que las mujeres se ríen de los hombres, otros en los que nos reímos de nosotras mismas, otros en los que se ríen de mí… y también hay espacio para que los hombres se rían de nosotras”.

Y en ese entendimiento aparece una de sus tesis más contundentes: “Las mujeres no somos brutas. Somos tan inteligentes que a veces nos toca fingir que no lo somos tanto para sobrevivir o triunfar”.

Esa premisa la podrán vivir en Barranquilla este sábado, cuando el telón del teatro de la Universidad del Atlántico se abra a las 7:00 de la noche para recibir una obra en la que el público, sin importar la edad, termina encontrándose en alguna escena, en alguna frase, en alguna risa que, inevitablemente, deja pensando.

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Para la barranquillera, hoy el panorama ha cambiado. “La tabla de prioridades de la mujer es otra. Ya no se trata únicamente de encontrar pareja o formar una familia. La lista es más larga como estudiar, viajar, emprender, construir un proyecto propio. El matrimonio quedó por allá abajo. No estoy en contra del matrimonio, estoy en contra de terminar la vida al lado de una mala pareja”.

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Y allí pone de manifiesto a los hombres con un tema que aún tiene mucha tela por cortar. “Criar hombres que respeten a la mujer sigue siendo una tarea pendiente y allí está el reconocimiento del trabajo doméstico, la equidad en las decisiones, la comprensión de que el mundo cambió. Ya no es ¿quieres ser mi novia?, es ¿quieres ser mi socia?”, expresó.

Como madre de una mujer de 30 años, reconoce que una de las validaciones más importantes de esta nueva versión vino precisamente de ahí. “Mi hija me dijo: –Esto es un libro para mi generación–. Eso fue lo que me animó a reescribirlo y a darme cuenta de que muchas cosas no han cambiado y sigo pensando igual”.

Una carrera que no se detiene

Con esta gira, logró hacer sold out en Miami, resultado que no se esperaba. “Yo siempre me sorprendo muchísimo. Tengo treinta y cuatro años de carrera. Empecé muy jovencita en medios como EL HERALDO, Diario del Caribe y Telecaribe, antes de dar el salto a la televisión nacional”.

Explica que esa continuidad es quizás la razón por la que el público sigue reconociéndola. “Si se acuerdan de mí es porque de alguna forma u otra siempre he estado: escribiendo libros, con mi obra de teatro, en realities como El Desafío 2004, fui jurado en Protagonistas de Novela y tuve participación en formatos como MasterChef”.

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Describe al público en Estados Unidos como un mosaico latino: colombianos, dominicanos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos. “El agradecimiento se triplica porque es haber cruzado fronteras siendo auténtica, siendo honesta con mi esencia”.

La risa como oficio

Si hay una clave detrás del éxito de su espectáculo está en el ritmo, en la manera en que la obra fue pensada para no soltar al público. “La estructuré como premisa corta, con mucho chiste y risa. Yo no quiero que se dejen de reír nunca. Poder hacer reír a la gente para mí es una bendición grandísima”.

Tras su paso por Barranquilla, recibió una nueva propuesta en Miami. Se trata de una temporada extendida en el mismo teatro donde acaba de presentarse. “Quieren que haga un mes y medio… pronto lo vamos a anunciar y yo quiero quedarme en un solo lugar, bajar el ritmo de los viajes constantes y, por fin, descansar un poco después de un año de gira. Este podría ser el último”.

Aunque su obra más emblemática sigue marcando su carrera, Santo Domingo resalta sus otras obras. “He escrito seis libros después de ese como Revivamos nuestra histeria y la reciente reescritura completa de mi bestseller. Además, escribo mi primera novela, un thriller psicológico que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes”.

El final se está escribiendo

Orgullosa de lo que ha logrado, sueña con un final mágico. “Hace poco leí en un diario viejo algo que escribí: me imaginaba en una mecedora en Barranquilla, mirando el mar y escribiendo”.

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Hoy siente que está construyendo ese final. “Creo que estoy diseñando mis días para que sea exactamente así. Además, yo siempre he dicho que de todos los talentos, el mejor que tengo es ser barranquillera”.

Mientras tanto, el presente sigue en movimiento. Este sábado, a las 7:00 p. m., el teatro de la Universidad del Atlántico será el punto de encuentro entre una artista que no deja de reinventarse y un público que, como ella reconoce, sigue encontrándola. Para más información sobre la boletería, aproveche el 10 % de descuento para suscriptores de EL HERALDO llamando al 3218327990.