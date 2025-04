Hace 20 años, Isabella Santo Domingo se atrevió a decir en voz alta lo que muchas mujeres pensaban en silencio a través de Los Caballeros las Prefieren Brutas, un libro que se convirtió en un fenómeno de ventas internacional y que, con su agudo sentido del humor, puso sobre la mesa las “absurdas” expectativas que la sociedad impone sobre las relaciones de pareja.

Lo que quizás ni ella misma imaginó es que dos décadas después, su obra seguiría tan vigente como en su primer día. Ahora, con una nueva versión del libro y el relanzamiento de su exitosa puesta en escena, la barranquillera vuelve a sumergir a todos en un universo donde el amor, la soltería y la eterna batalla de los sexos se debaten con ironía, sarcasmo y muchas verdades incómodas.

“Han sido 20 años en los que este título ha dado muchísimos frutos. No solo fue un bestseller en España, Latinoamérica y Estados Unidos, también se convirtió en serie de televisión para Sony Entertainment Television, tuvo un remake en Apple Prime y he protagonizado más de mil funciones de teatro con esta obra. Así que esto no ha sido solo un libro, ha sido una conversación constante con el público sobre lo que significa ser mujer en un mundo lleno de expectativas irracionales”.

Libro actualizado

El mundo ha cambiado desde la primera edición del libro. Ahora el feminismo es parte de la conversación en todo el mundo, las redes sociales han transformado la forma en la que las personas se relacionan y nuevos conceptos como los incels (célibes involuntarios) han surgido para explicar dinámicas contemporáneas de las relaciones.

Isabella lo sabe. Y por eso, cuando su editorial (Penguin Random House) le propuso relanzar la obra, sintió que era el momento perfecto para actualizarlo. “Han pasado muchas cosas en 20 años: la pandemia, el auge de las redes sociales, la transformación del lenguaje con el reguetón, y yo misma también he cambiado. Tengo una hija de 29 años y sigo siendo una mujer que se mantiene informada, que cuestiona y que quiere entender lo que está pasando. Así que esta versión del libro habla de todo eso”, dijo a EL HERALDO.

Pero lo que más le impactó fue darse cuenta de que su libro, escrito hace dos décadas, sigue describiendo la realidad actual.

“Mi hija me dio el piropo más bonito cuando me dijo: ‘Este es un libro para mi generación’. Y luego, una colega periodista, me dijo: ‘Isabella, el problema es que tú siempre has sido demasiado adelantada, porque lo que escribiste hace 20 años es lo que está pasando ahora’. Eso me halaga, pero al mismo tiempo me aterra. ¿Cómo es posible que sigamos lidiando con los mismos temas?”.

Las mujeres no son brutas

Uno de los grandes mensajes de Los Caballeros las Prefieren Brutas es que no existen mujeres tontas, sino aquellas que han aprendido a jugar el juego.

“Siempre lo he dicho: no hay mujeres brutas, solo algunas que fingen mejor que otras. A veces hay que actuar para sobrevivir en un mundo que sigue queriendo encasillarnos”.

Sin embargo, lo que comenzó como una sátira sobre las relaciones de pareja y los estereotipos de género, hoy ha cambiado rotundamente. Actualmente, las mujeres tienen más acceso a la educación, lideran empresas y toman sus propias decisiones, pero hay quienes ven en esta evolución una “crisis” en la dinámica tradicional del amor y el matrimonio.

“Lo que me aterra es ver documentales y entrevistas en YouTube donde hombres dicen: ‘Es que el problema es que la mujer ya no se quiere casar, ya no quiere tener hijos, ya no quiere la idea del hogar’”, comenta la actriz.

Y entonces surge la pregunta: ¿Cómo puede ser un problema que las mujeres se superen, estudien, aporten a la economía y se realicen como seres humanos?

“Por eso digo que el libro y la obra están más vigentes que nunca porque seguimos viendo cómo se intenta culpar a la mujer por querer algo más allá de lo que la sociedad tradicionalmente le ha impuesto”.

Gran regreso a los teatros

Su regreso a los teatros con Los Caballeros las Prefieren Brutas ha sido un éxito rotundo, con una gira internacional que la ha llevado a recorrer nuevas ciudades y a encontrarse con públicos que la reciben con salas llenas.

“Esta gira me ha llevado a lugares que nunca había visitado antes, como Atlanta, Tampa, Houston y Dallas. Ya me ha tocado hacer funciones dobles. Ha sido increíble”.

Pero si hay algo que la ilusiona más que cualquier otro escenario, es el regreso a su país y, en especial, a su ciudad natal, donde se presentará este viernes en el teatro de la Universidad del Atlántico a partir de las 7:00 p.m.

Para más información sobre la boletería contacte con lo números 3215419954 y 605371500 extensión 261.

“Volver a Barranquilla y hacer reír a mis barranquilleras es algo que me sueño. Es el mejor público de todos. Y quiero decir que los retrógrados son los que las siguen prefiriendo brutas. Un hombre inteligente sabe que la mujer viene a sumar y juntos pueden ser una pareja poderosa”.