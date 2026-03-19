Mientras que en gran parte del mundo el Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre, Colombia mantiene una tradición particular que vincula esta fecha con sus raíces culturales y religiosas. Cada 19 de marzo, el país rinde homenaje a la figura masculina, una celebración que, a diferencia de la iniciativa global moderna, encuentra su origen en el calendario litúrgico católico.

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Esta dualidad entre lo sagrado y lo social ha permitido que la fecha evolucione de ser un recordatorio religioso a un espacio de reflexión sobre el rol del hombre en la sociedad actual.

El trasfondo religioso de esta efeméride se centra en la figura de San José, esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús. Dentro de la tradición cristiana, José es exaltado como el modelo ideal de custodia, humildad y esfuerzo, razón por la cual también se le considera el patrono de los trabajadores y los artesanos.

En Colombia, esta asociación ha permeado la cultura popular, convirtiendo el día en un reconocimiento a la paternidad y al valor del trabajo manual. Sin embargo, más allá del rito, la conmemoración ha integrado en las últimas décadas objetivos más amplios que buscan desmitificar ciertos estereotipos de masculinidad.

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A nivel internacional, el movimiento contemporáneo para establecer un día dedicado al hombre cobró fuerza en 1999. Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri, y Jerome Teelucksingh, en Trinidad y Tobago, impulsaron esta iniciativa con el fin de equilibrar la balanza de género y poner sobre la mesa temas que suelen quedar en la sombra.

A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha otorgado un reconocimiento oficial a esta fecha como lo hace con el Día de la Mujer, la celebración ha ganado terreno en más de 80 países, promoviendo lo que se conoce como los “seis pilares” del Día del Hombre.

Estos pilares, que organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México resaltan, se enfocan en promover modelos masculinos positivos que no se limiten a estrellas de cine o deportistas, sino a hombres de la vida cotidiana que llevan vidas honorables. Asimismo, la jornada se utiliza para destacar las contribuciones de los hombres a la comunidad, la familia y el cuidado del medio ambiente.

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Un aspecto crucial que se ha sumado a la conversación en años recientes es la salud integral masculina, haciendo énfasis en la prevención de enfermedades físicas y, muy especialmente, en la salud mental, un tema que históricamente ha sido tabú para muchos varones debido a presiones sociales.

En la práctica, celebrar el Día del Hombre en este 2026 implica un balance entre agradecer la labor proveedora y protectora que simboliza San José, y fomentar una masculinidad más sana y conectada con la equidad de género.