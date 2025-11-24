La Alcaldía de Baranoa confirmó este lunes la construcción del nuevo acueducto para el corregimiento de Pital de Megua, una obra largamente esperada por la comunidad y que garantizará la prestación continua y segura del servicio de agua potable.

El anuncio fue realizado por el alcalde Edinson Palma, quien aseguró que los recursos ya están completamente garantizados.

La inversión asciende a $23.600 millones, aportados por el Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Baranoa. Según explicó el mandatario, este respaldo financiero permite avanzar con plena seguridad en el inicio del proyecto.

“La noticia que estaban esperando los pitaleros llegó y es una realidad: la construcción del acueducto con el que se solucionará una problemática de muchos años. Hemos logrado la consecución de los recursos; muchos pitaleros estaban escépticos, pero veníamos trabajando con seriedad y compromiso, porque cuando nos duelen nuestras comunidades, los resultados se ven”, expresó Palma.

El alcalde destacó además el trabajo articulado con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, indicando que el convenio ya está debidamente firmado, lo que convierte al proyecto en un hecho.

Palma explicó que este mismo año iniciará el proceso de contratación, con el propósito de comenzar las obras a principios de 2026.

El mandatario recordó que este proyecto fue uno de los compromisos adquiridos durante su campaña y actualmente se concreta con la firma de los recursos y la aprobación de las entidades competentes.