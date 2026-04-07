El estreno inicial de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run en Netflix, lanzado el 19 de marzo, generó expectativas entre los seguidores de la obra creada por Hirohiko Araki.

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Lo que si no les gustó a los seguidores es que después de ciertos capítulos no conocían cuándo iban a publicar más.

Durante semanas, fanáticos e incluso algunas marcas en redes sociales exigieron claridad sobre el calendario de lanzamiento y el formato de la serie.

Netflix has confirmed the next Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure episodes will release in fall 2026



“The next cour (2nd Stage) will begin streaming with one new episode released each week” pic.twitter.com/x9FC9u6MiT — Dexerto (@Dexerto) April 6, 2026

Pero la espera terminó porque finalmente, la plataforma confirmó que la continuación de Steel Ball Run llegará en el tercer trimestre de 2026. Además, se reveló que, tras el estreno de esta nueva etapa, los capítulos se publicarán de forma semanal.

Según el comunicado oficial, la serie seguirá un modelo de estreno dividido, conocido como “split cour”, lo que implica que los episodios se lanzarán en bloques separados.

Esto significa que la siguiente tanda tendrá entre 11 y 13 episodios, tras los cuales habrá una pausa de aproximadamente tres meses antes de continuar con más capítulos.

La producción dijo que esto es porque el plan original del proyecto y busca mantener la calidad de la serie, agradeciendo además la paciencia y el apoyo de los seguidores.