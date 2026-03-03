En la tarde de este martes 3 de marzo un camión que transportaba material reciclable, en su mayoría cartón, se incendió en La Cordialidad con carrera 13, en Barranquilla.

El reporte, hecho a Wasapea EL HERALDO, indica que el camión ya venía con humo y a la altura de la carrera 13 se propagó el incendio, por lo que se dio aviso a los Bomberos de Barranquilla, que atendieron la situación.

En videos de usuarios de Wasapea se nota el momento en que los bomberos atienden el incendio para apagar las llamas. El hecho generó un fuerte trancón en la vía.

En otras imágenes también se observa el camión luego del incendio y cartones quemados.

El reporte, hecho por el ciudadano Freddy Almanza, indica que no se reportaron personas lesinados, aunque la situación generó pánico entre los usuarios de la vía trabajadores de los comercios cercanos.

A continuación los videos del incendio: