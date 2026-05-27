Durante años, la educación estuvo centrada principalmente en la memorización y la repetición de contenidos. Hoy, el panorama es diferente. Las instituciones educativas en Colombia avanzan hacia metodologías que buscan no solo fortalecer conocimientos académicos, sino también desarrollar habilidades personales, emocionales y sociales que les permitan a los estudiantes convivir, trabajar en equipo y enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más cambiante.

El aprendizaje basado en proyectos, las metodologías STEAM, las aulas invertidas, el trabajo colaborativo y la integración de herramientas digitales hacen parte de una transformación pedagógica que gana fuerza en colegios.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, uno de los principales retos actuales de las instituciones educativas es formar estudiantes con pensamiento crítico, capacidad de adaptación, liderazgo y habilidades para la convivencia, entendiendo que el desarrollo integral va más allá de los resultados académicos.

“Las nuevas metodologías permiten que los estudiantes participen activamente en la construcción de su aprendizaje y fortalezcan competencias como la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos”, explica Daniel Rojas, ministro de Educación.

Uno de los enfoques que más ha tomado fuerza es el aprendizaje basado en proyectos (ABP), una metodología donde los estudiantes trabajan en retos reales que los obligan a investigar, dialogar, construir acuerdos y presentar soluciones colectivas.

Para expertos en educación, este tipo de dinámicas también mejora la convivencia escolar porque fomenta la escucha, el respeto por las diferencias y la toma de decisiones en equipo.

“La convivencia no se fortalece únicamente desde los manuales o las normas disciplinarias. También se construye cuando los estudiantes aprenden a colaborar, a reconocer al otro y a participar activamente dentro de una comunidad”, señala Julián De Zubiría Samper, pedagogo y director del Instituto Alberto Merani.

A esto se suma el crecimiento de programas de educación socioemocional dentro de las instituciones. Cada vez más colegios incorporan espacios orientados al manejo emocional, la salud mental, la prevención del acoso escolar y el fortalecimiento de habilidades sociales desde edades tempranas.

La innovación también está llegando de la mano de la tecnología. Herramientas como plataformas interactivas, simuladores, robótica, programación e inteligencia artificial están siendo utilizadas para promover experiencias de aprendizaje más dinámicas y participativas.

Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero cambio no está únicamente en incorporar tecnología, sino en transformar la manera en que se enseña.

En ciudades del Caribe, varias instituciones educativas ya desarrollan modelos que combinan innovación tecnológica con formación humana, liderazgo, arte, deporte y trabajo colaborativo, entendiendo que la educación actual exige preparar estudiantes capaces de desenvolverse tanto en escenarios académicos como sociales.

Para expertos y directivos educativos, el desafío ahora es lograr que estas metodologías no sean experiencias aisladas, sino parte de una transformación profunda de la educación en Colombia.

Porque más allá de enseñar contenidos, las nuevas metodologías buscan formar estudiantes capaces de convivir, construir comunidad y desarrollar habilidades personales que les permitan afrontar con mayor preparación los retos del presente y del futuro.