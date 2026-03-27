Esta semana en La casa de los famosos todo cambió con el regreso de tres antiguas participantes, lo que hizo que todos quedaran impresionados.

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Las participantes que regresaron son Marilyn Patiño, Beba de la Cruz y Luisa Cortina, quienes volvieron con una nueva oportunidad.

Cuando llegó Beba de la Cruz, la creadora de contenido Mariana Zapata se contentó mucho. Aunque el regreso generó expectativa, la permanencia de las tres no está asegurada.

Solo pueden quedarse dos de ellas. Será el público quien tenga la última palabra para decidir cuál de ellas continúa en la competencia.

El líder de la semana, Juanda Caribe, tomó decisiones sobre la distribución de los cuartos, lo que podría influir directamente en las alianzas.

Ahora los fans están en la espera de las participantes que volverán a la competencia.