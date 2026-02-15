La Presidencia de la República se pronunció. En un comunicado se refirió a la denuncia que se difundió este sábado 14 de febrero sobre supuestos contratos a un fotógrafo y a un maquillador por más de 23 mil millones de pesos vinculados a RTVC.

La información la dio a conocer Semana. En su artículo detalla que tanto el maquillador como el fotógrafo están bajo las órdenes de la entonces primera dama, Verónica Alcocer.

“Un mes después de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, se empezaron a entregar una serie de contratos que, a la fecha, suman casi 23.000 millones de pesos para servicios que incluyen maquillador y fotógrafo, según las denuncias, a órdenes de la entonces primera dama y en viajes internacionales”, se lee en la nota del medio nacional.

Y se agrega que, según un documento emitido por RTVC, “a través de una cooperativa que se presenta como de economía solidaria, se entregaron con un particular esquema de contratación que dejó como terceros beneficiarios”, mencionando al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez.

Por esto, la Presidencia emitió un comunicado, tratando de aclarar el tema, con datos más exactos de los montos de los contratos e informando que la contratista que firmó el acuerdo tiene contrato con Presidencia desde 2004.

De acuerdo con el escrito, los contratos responden a necesidades identificadas por la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Se explica que el objeto contractual contempla la prestación de servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales, así como la divulgación institucional de piezas y mensajes estratégicos en medios nacionales, regionales, locales, comunitarios y digitales.

También precisó que los contratos se han suscrito en los años 2022, 2023, 2024, 2025 y parte de 2026, “con un valor total de 22.500 millones de pesos, lo que representa aproximadamente 5.000 millones de pesos por año”.

También calificó de falsas las cifras del artículo, indicando que las asignaciones fueron de la siguiente manera: “Mauricio Vélez: 25.000.000 de pesos mensuales por la dirección audiovisual de programas y la coordinación del equipo fotográfico de la Presidencia; Fady Flórez, 10.000.000 de pesos mensuales como asesor de imagen y coordinador del equipo de protocolo estético”.

De igual forma, la Presidencia señaló que los contratistas han presentado informes mensuales requeridos para el pago de sus honorarios. Apuntó que los valores difundidos por el medio de comunicación no corresponderían a la realidad de los contratos vigentes.

“Las personas mencionadas prestan sus servicios a la cooperativa SAVI, en el marco de actividades relacionadas con la producción y transmisión de productos audiovisuales del DAPRE. Estas labores se desarrollan bajo los lineamientos de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y del Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Digitales”, se lee en el escrito.

De igual manera, la Presidencia informó que el contrato de RTVC con la Cooperativa SAVI data de 2004 y que se ha mantenido desde entonces.

La Presidencia aseguró que por el momento no ha sido notificada de una investigación en curso por parte de la Fiscalía relacionada con este tema.